"زاغروس أجراس الحضارة.. الموسيقى والإبداع".. صدر حديثا للكاتب نزار يوسف

صدر حديثاً للشاعر والفنان نزار يوسف عمل جديد باللغة الكردية بعنوان "زاغروس أجراس الحضارة.. الموسيقى والإبداع".من مكتبة خاني في دهوك

" الكتاب يتألف من فصلين ويقع في 289 صفحة".

" الفصل الأول يتحدث عن الآلات الموسيقية عبر عصور ما قبل التاريخ في مناطق إيران القديمة، ودور أسلاف الكرد المبدعين في مناطق جبال زاغروس وبلاد ما بين النهرين وحضاراتها القديمة، وتأثيرهم على الشعوب المجاورة. وأيضاً عن الفترة الأخمينية والحملة الإغريقية بقيادة الإسكندر المقدوني، حتى الميلاد".

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"الفصل الثاني، من فترة الميلاد إلى نهاية القرن العشرين. يتحدث عن الفن والموسيقى في المرحلة الساسانية ومجيء الغزوات العربية وما أُخذ من أرث الساسانيين. والفترة العباسية ودور المبدعين الكرد الموسيقيين في ازدهارها وانتشار نتاجاتهم إلى شمال إفريقيا حتى بلاد الأندلس، ثم فترة الإمارات الكردية والدولتان الصفوية والعثمانية ومساهمات المبدعين الكورد في الموسيقى وبناء الحضارة".

تصميم الغلاف : اعلامي الأستاذ آزاد مصطفى

إخراج الكتاب: الباحث إدريس عمر

المراجعة و التدقيق: أستاذ الكاتب عمر رسول

‎نزار يوسف شاعر وفنان كردي، من مواليد قرية بروج التابعة لمدينة ديرك بكردستان سوريا عام 1960.

نتاجاته:

- 5 دواوين شعرية مطبوعة.

- كتاب بحثي "زاغروس أجراس الحضارة.. الموسيقى والإبداع".

- 4 أشرطة غنائية في الثمانينيات والتسعينيات.

- ألبوم غنائي عام 2005.

- عدد من الأغاني المصورة "فيديو كليب".

إضافة إلى ثلاثة أعمال أخرى لم تطبع بعد.