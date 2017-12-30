سامبوزيوم الرقة للفن التشكيلي (الفن ضد الحرب).

برعاية رسمية من وحدات حماية الشعبYPG وبالتعاون مع اتحاد مثقفي روجآفايي كردستانHRRK

وتحت شعار " الفن ضد الحرب" اقيم سامبوزيوم الرقة للفن التشكيل من 25-28 12 / / 2017 /في دوار النعيم بمدينة الرقة المحررة.

مقاتلة تستبدل سلاحها بريشة للرسم في الرقة

تحت شعار الفن ضد الحرب، قام مجموعة من الفنانين السوريين بتنظيم معرض للفن التشكيلي في دوار النعيم وسط مدينة الرقة، تلك الساحة التي كانت جحيما بالنسبةلهم اصبحت الآن ملونة بريشات فنانين حاولوا تغيير ملامح المكان ونزع الخوف من نفوس اهالي المدينة.

مجموعة من الفنانين السوريين يحاولون تغيير هذا المكان الذي كان مصدراً للرعبلأهالي مدينة الرقة عن طريق تقديم معرض من اللوحات وتعليقها في دوار النعيميرسم حمامة بجانب البندقية انه الفنان اكرم الذي يحاول عن طريق لوحته الدعوةالى أنهاء الحرب والعيش بسلام

اكرم زافي

لوحتي تعبر عن الحرب والسلام وستنتهي الحرب بكل تأكيد واتمنى ان تنتهي فيسوريا كلها ويأتي السلام والالوان والحرية واعبر عن كل هذافي ذات المعرض شاركت احدى المقاتلات في معركة الرقة رغبة منها في ايصال رسالة

مفادها انهن لسن لحمل السلاح فقط بل يستطعن بالإضافة الى تحرير المدن تجميلهاايضا

سما كوباني

انا بشكل خاص كعضوة في وحدات حماية المرأة ومشاركتي في ورشة عمل المعرض، اخذتدوري في القتال وايضا اقوم بالرسم، نحن لسنا للقتال فقط بل نعمل من اجل كل شيءوالفن هو ضد الحرب ايضا لأن الحرب تدمر كل شيء ولا يبني اي شيءيتفحص اللوحات بشغف ويراقب ريشات الفنانين احمد الذي يبدو سعيد بتغيير ملامحهذه الساحة التي كان يخافها طوال سنوات حكم داعش

احمد وادي

هذا الدوار تحول من فرحة للأطفال الى مكان للقصاص والاعدامات وانا الآن سعيدجدا ولا اصدق اني اقف في هذا المكانمدينة الرقة التي كان يتخذها التنظيم عاصمة لخلافته المزعومة لسنوات تتحدىاليوم كل الظروف الصعبة وتحاول استعادة عافيتها من جديد.

أخبار الآن | سوريا - الرقة (روناك شيخي(