سريرُ الشّمس …شعر : سامية إبراهيم

النص الأول

سريرٌ يوحي بالسرد ،

سبائكُه علامتُه ،

و بذورُ عنبٍ ،

و شوقٌ

و سلالِمُ سلام.

سريرٌ من وشوشاتِ طائرِ الشعرِ الذي يبرَأُ في الثكنات ،

و على صنوفِ وجدٍ خابَ أو قد يخيب..

و من جَوقاتِ المطر إذ يصيرُ موَّالاً لابتهالاتِ التراب.

سريرٌ من سرائرِ العباد

من تمتماتِ السائرين في دروبِ التشظي الذين يحلمون

نازحين في شظايا السرابِ خدعةِ الشمس ،

و أماني اللهفةِ المتعَبة.

سريرُ الشمسِ في بلايا الظلام..

في الخلسةِ الثائرة.

…..

النص الثاني

يرتدي ثوباً طويلاً..

يفلَحُ و لا يفلح

يفلحُ في وشائج المسك..

يرتبُها وفقَ الريح..

هذه جنوبية حيثُ تلا الجنديُّ آخرَ وصاياه ،

و هذه شمالية حيث تركها تنام على أشواكٍ و سذجٍ من همهمات الثكالى في عزاءِ نبتةٍ كانت على يقين بنُعمى اليقين.

و هذه غربية تتلألأ في الفراغِ الذي ظنَّه الأبُ خلاصا ،

و هذه شرقية …شرقية تنوء تحت ثقلِ الروحِ التي تسوق..

تسوقُ هيكَلَها المُضنى بأسلاكِ الوقت..

حيرى في بكاراتِ الأرضِ كلِّها ..حيرى و تتوسَّدُ أنيناً.

يفلَحُ و لا يفلَح..

لا يفلَحُ في صدقِ زوابعِ نواياه..

هو المحصورُ بين باقاتِ نجمٍ لا يهون..

نجمٍ ابتلى و هو في سَكَنِ الجمر.

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