سعاد جكرخوين تتحدث عن سيرة والدها الراحل الشاعر الكردي جكرخوين

نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة اليوم أمسية ثقافية في حديقة القراءة في المدينة، ألقت خلالها الكاتبة سعاد جكرخوين محاضرة حول سيرة حياة والدها الشاعر الكردي جكرخوين.

في إطار فعاليات الأربعاء الثقافي التي تقام كل يوم أربعاء في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يوم الاربعاء 92-حزيران فعالية ثقافية استضافت فيها الكاتبة سعاد جكرخوين للحديث عن سيرة حياة والدها الشاعر الكردي جكرخوين.

وحضر الفعالية العشرات من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتحدثت سعاد جكرخوين في سياق محاضرتها عن سيرة حياة والدها الشاعر الكردي المعروف جكرخوين، ومراحل حياته الممتدة من شمال كردستان إلى روج آفا ومن ثم إلى المهجر حيث توفي في العاصمة السويدية ستوكهولم في 22 تشرين الأول عام 1984.

كما تخللت الأمسية مداخلات الحضور الذين أغنوا المحاضرة بنبذة عن الإرث الأدبي الذي خلفه الشاعر الكردي جكرخوين.

(ك)

ANHA