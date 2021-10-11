سيمينار ثقافي حول ادب الرحلات في جامعة دهوك

العالم بعيون كردية في محاضرة ثقافية في جامعة دهوك وتكريمان من كلية العلوم الانسانية وقسم الفنون التشكيلية!

اقامت كلية العلوم الانسانية بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢١ محاضرة قيمة للرحالة الشاعر بدل رفو في قاعة بدليسي وادار الامسية الفنان والاعلامي ريبر رشدي وتحدث في البداية في كلمة مقتضبة عن الضيف وبعدها تناول المحاضر الجوانب المضيئة في ادب الرحلات وبعد المحاضرة اجاب بصدر رحب عن اسئلة الحضور وامتلأت القاعة بالحضور وبعد المحاضرة اهدى القسم التشكيلي لوحة شفشاون للفنان دلشاد نائف وقدم الدكتور عميد الكلية د. مزكين محمد حسن عبو درع الكلية للضيف وحضرت القنوات التلفزيونية لتغطية الاحتفالية!!