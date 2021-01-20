شارع تشي غيفارا…عبداللطيف الحسيني.هانوفر.

1جارتي الكوبيّة.

كأنّ بيتي نصفُ بيتِها،تنصحُني بالزنجبيل بدلاً من القهوة،وتلبسُ قميصي وتطفيءُ الأنوارَ والستائرلتُتمتم مع الشريط الذي يدورُ في الظلام،تُشعلُ شمعةً فأرى خفقَ الستارة مع الضحكة الخضراء في العينين.تقولُ سأسقي زهرةَ اللبلاب كي تنمو في الزاوية الأشدّ كثافة،والنبتُ ينمو ليلاً(هكذا صدّقتُها).رائحتُها لصيقةٌ بي كأنّها تميمةٌ شجيّة تفرحُ بها عيني قبلَ قلبي.كرّهتني بكنزتي الصوف،ثم سرقتها مني ...تتباهى بها في ضجيج الشارع حيث أسكنُ.أتعقّبُ خطوَها حينَ تختفي بينَ مئات اللغات والألسن والألوان.

بيتي الذي بحجم الكفّ.

-2 ميرلا.صونيا. ماكس.شوماخ.

الصبيُّ فوقَ التخوم يرقبُ انفجارَالشمس ويترقّبُ انطفاءَها في الغروب,انه صباحُ بلادي أو مساوْه,كأن هذا الصبيَّ يديرُ الوقتَ كيفما يشاءُ(يصيّرُ المساءَ صباحَ)تبرّكاً بابن الفارض.بغمضةٍ ابتعدَ الصبيُّ عن غبار القرى و وحلها,وأبدلَ أصدقاءَه:الأشدّ هدوءاً(ابراهيم عباس وغسان جانكير وعيسى ابراهيم وفرحان سيدو وكاظم شيخي) أبدلَهم ب(ميرلا وصونيا و ماكس وشوماخ).

أرأيتم كيفَ طوّحت بنا الدّنيا؟أرأيتم ماذا فعلت بنا الدّنيا؟.