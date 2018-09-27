صدر العدد صفر من مجلة "دشت"

أصدر اتحاد مثقفي "روجآفايي كردستان" العدد (صفر) من مجلة "دشت"؛ وهي مجلة فصلية تعنى بشؤون الثقافة والأدب، وقد تنوعت الموضوعات التي تناولتها المجلة؛ إذ اشتملت على الدراسات، الأبحاث، المواضيع الثقافية والإبداعية الأدبية من شعر وقصة ونقد أدبي، إضافة إلى مواد خاصة بالفن التشكيلي، وقدّمت تلك المواد من قبل مجموعة من الكتّاب ذوي الاهتمامات في الشأن الثقافي والأدبي والفني والبحثي.

وقد جاء التنوع في المواد في هذه المجلة للحاجة التي اقتضاها فتح مسارب وسبل التواصل بين جميع أبناء المجتمع، سواء أكان المحلي، أم في الخارج، وضرورة تقبل تنوع الثقافات بوصفها ضرورة تاريخية كأساس للتسامح، وتعزيز دينامية التطور الاجتماعي.

وصدر العدد باللغة العربية من أجل التركيز على ثقافة التعايش في ظل الثورة العلمية والمعرفية، وعن طريق ثقافة تستوعب ماهية المرحلة، لتحقيق تواصل أكثر على كافة الأصعدة.

يتبين الهدف من إصدار المجلة في الكلمة الأولى من قبل هيئة التحرير، على أن الثقافة هي حاجة ملحة، وتستدعي الاهتمام بها في وقتنا هذا للنهوض بالحياة كلها، وأغنت هذا الهدف بالطبع الدراسات والأبحاث والمواد الإبداعية والثقافية والفنية التي تناولتها المجلة في عددها الصادر، وهذه المواد المقدمة من كتّاب يعيشون في دول مختلفة تؤكد الغاية التي تسعى إليها المجلة من إصدارها.

ودعت هيئة التحرير كافة الكتاب والمبدعين إلى إثراء الأعداد القادمة من المجلة بكتاباتهم وملاحظاتهم أيضا، لتعزيز دور الثقافة في نشر الوعي، والتعبير عن المرحلة بأدب يعكس صورة الواقع المعيش، في ظل التغيرات الكبيرة التي حصلت في بنية المجتمعات، وخاصة في الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالملاحظة أن المجلة في عددها (صفر) تقع في (104) صفحات من القطع المتوسط