صدور البوم جديد للعازف الكردي علي شاكر

اصدر الفنان الكردي علي شاكر البوما جديدا بعنوان "ألوان الموسيقى" يحوي عددا من المعزوفات الموسيقية.

وقد قام علي شاكر بتصوير معزوفة "روج آفا" وهي إحدى معزوفات ألبومه الجديد، وتحويلها الى فيديو كليب.

ويقول شاكر لكردستان 24 انه كان من المفترض ان يصدر الالبوم خلال معارك راس العين وتل أبيض التي جرت في روج افا.

وذكر علي شاكر انه في هذه المعزوفة التي هي من تأليفه، حاول أن يستحضر ذكريات طفولته التي قضاها في قرى ومدن روج آفا.

ويعرف شاكر بأنه من أهم عازفي البزق والساز في سوريا والمنطقة، وهو من مواليد الحسكة ويعيش في مملكة السويد منذ عام 2012، متزوج من الفنانة الكوردية نارين فقه وأنجب منها ولدين، اصدر ألبومه الاول عام 2010 وهو خريج الاكاديمية الموسيقية الملكية في السويد عام 2016.

خلال تواجده في سوريا عزف علي شاكر مع الكثير من الفنانين السوريين والعرب كما عزف شارات العديد من المسلسلات وأهمها المسلسل الكوميدي الشهير "ضيعة ضايعة".

سوار احمدk24 -