صدور الترجمة الكردية من ديوان «قصائد الحب» للشاعر الألماني ايريش فريد

صدر مؤخرا ًعن دار تيرـ فرلاغ للنشر في ألمانيا؛ الترجمة الكرمانجية لديوان «قصائد الحب» للشاعر الألماني ايريش فريد، بترجمة الكاتب والمترجم عبدالقادر موسى، بينما قامت الفنانة كارژينا سالا بتصميم الغلاف والمحتوى الداخلي

يقع الكتاب في ١١٢ صفحة من القطع المتوسط ، وهو خلاصة مشروع ترجمة ادبية من الألمانية إلى الكرمانجية، حصل على منحة راديال للترجمة من صندوق الترجمة الألمانية لعام ٢٠٢١

يضم الكتاب ٩٣ قصيدة و مقدمة وافية من المرجم عن الشاعر و نظرته الإنسانية للعالم بتفاصله الدقيقة والمعقدة كالحرب، الحب، التطهير العرقي، الموت و الهجرة، من خلال بناء عالم شعري مختلف لعصره و سيرته المؤلمة، أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، كإنسان وأديب منحدر من عائلة يهودية الأصل

يمكن الحصول على الكتاب من خلال هذا الرابط:

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ايريش فريد؛ شاعر و روائي ألماني ـ يهودي ألأصل، ولد في 6 مايو ١٩٢١ في العاصمة النمساوية فينا، كتب الشعر و الرواية وترجم الأعمال الأدبية ل "شكسبير، وتي إس إليوت، وديلان توماس، وآخرين"، من الإنجليزية إلى الألمانية، هاجر إيريش في عمر السابعة عشرة إلى لندن، حيث عمل هناك في القسم الألمانيّ في إذاعة "بي بي سي"، توفي سنة ١٩٨٨في مدينة بادن الألمانية، أثناء رحلة عمل لنشاط أدبي

عبد القادر موسى؛ كاتب، مترجم وخبير في مجال اللجوء والهجرة. درس اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة حلب والإرشاد الاجتماعي التربوي في المعهد العالي أليس سالومون في ألمانيا. وحصل على منحة عمل للآداب من إدارة ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ للشؤون اﻠﺜﻘﺎﻓية ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ في برلين لعام ٢٠١٨ و منحة راديال للترجمة من صندوق الترجمة الألمانية لعام ٢٠٢١

ترجم شعره إلى الإنكليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، البولونية و العبرية ونشرت في المجلات والأنتولوجيات الأدبية في دول مختلفة. كما شارك في العديد من ورشات العمل في مجال الشعر والترجمة في مهرجانات الشعر العالمي