صدور الجزء الاول من (قناديل عامودا) للكاتب نصر محمد

(قناديل عامودا) عملٌ أدبيٌّ توثيقيٌّ قَيِّمٌ يحفَظُ مكنوناتٍ ثقافيَّةً و اجتماعيَّةً و إنسانيَّةً مرَّتْ بثِقلِها على صفحاتِ عامودا ، فتركَتْ آثارَها الخالدةَ ، و عكسَتِ القِيمةَ الفِكريَّةَ و الثَّقافيَّةَ لهذهِ المدينةِ الصَّغيرةِ في حِجمها ، الكبيرةِ في غِناها و تنوُّعِها الثَّقافيِّ و الإنسانيِّ.
عامودا منبعُ العِلمِ و الثَّقافةِ و الفُنونِ ، و منارةٌ مُتَّقِدةٌ لا تخبو شُعلتُها ، فقد خَرَّجَتْ و لا زالتِ الكثيرَ منَ الشَّخصيَّاتِ التي بقِيَتْ حاضِرةً في سجِلَّاتِ تارِيخِها الغنيِّ ، لذا كانَ لا بُدَّ منْ تخليدِ سِيَرِ تِلكَ الشَّخصيَّاتِ ، لتبقى تجارِبُها الثَّريَّةُ في الحياةِ دُروساً تنهَلُ منها الأجيالُ الصَّاعدةُ خِبراتِها الحياتيَّةَ ، فتقتدي بها و تترُكُ مِثلَها أثرَها الجميلَ ، و بصماتِها النَّيِّرةَ على دفترِ الحياةِ.
إخوتي الكِرامَ ، أرجو أنْ تتفضَّلوا بقراءةِ الجُزءِ الأوَّلِ منْ عملي الأدبيِّ التَّوثيقيِّ الذي جمعتُ فيهِ سيرةَ حياةِ و كِفاحِ سبعينَ شخصيَّةً أدبيَّةً و فنِّيَّةً و اجتماعيَّةً و سياسيَّةً و غيرَها منْ أهالي عامودا ، و تُبدوا لي آراءَكُمْ و اقتِراحاتِكُم بُغيةَ التَّمهيدِ لِإخراجِ الجُزءِ الثَّاني أيضاً ، و الذي أعملُ على إعدادِهِ ، كما أرجو أنْ تتكرَّموا عليَّ منْ خلالِ تذكيري ببعضِ الشَّخصيَّاتِ العاموديَّةِ المُهِمَّةِ التي غَفلنا عنها دونَ قصدٍ ، و لكُم جَزيلُ الشُّكرِ و التَّقديرِ.
نَـصـر مُـحـمَّـد
عامودا
أيَّتُها العاشِقةُ الجَميلةُ
لا زِلتِ تغزِلِينَ كُلَّ صباحٍ
رسائِلَكِ الغراميَّةَ
لِذلِكَ العاشِقِ
لا زِلْتِ تتفَتَّقِينَ دهشةً و حَياءً
منْ رَحِمِ تُرابِكِ الشَّهِيِّ
تنثُرِينَ لهُ شَعرَكِ الطَّويلَ
منْ على سُهولِكِ
تنثُرِينَ قُبُلاً ... قُبُلاً
على شِفاهِ ثَغرِهِ
يتبلَّلُ رِيقُهُ بعِطرِها
و تفيضُ رغبتُهُ
لذَّةً و انتِشاءً
فيهديكِ سُهولَ الحُبِّ و الأمانِ
و تهدينَهُ أنتِ
ابتِساماتِ السَّماءِ...!!
( قناديل عامودا ) قريباً عن دار النخبة للنشر والتوزيع بالقاهرة
التدقيق والمراجعة : محمود بريمجة
تصميم ولوحة الغلاف للفنان التشكيلي والشاعر : علي مراد