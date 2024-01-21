صدور الجزء الاول من (قناديل عامودا) للكاتب نصر محمد

(قناديل عامودا) عملٌ أدبيٌّ توثيقيٌّ قَيِّمٌ يحفَظُ مكنوناتٍ ثقافيَّةً و اجتماعيَّةً و إنسانيَّةً مرَّتْ بثِقلِها على صفحاتِ عامودا ، فتركَتْ آثارَها الخالدةَ ، و عكسَتِ القِيمةَ الفِكريَّةَ و الثَّقافيَّةَ لهذهِ المدينةِ الصَّغيرةِ في حِجمها ، الكبيرةِ في غِناها و تنوُّعِها الثَّقافيِّ و الإنسانيِّ.

عامودا منبعُ العِلمِ و الثَّقافةِ و الفُنونِ ، و منارةٌ مُتَّقِدةٌ لا تخبو شُعلتُها ، فقد خَرَّجَتْ و لا زالتِ الكثيرَ منَ الشَّخصيَّاتِ التي بقِيَتْ حاضِرةً في سجِلَّاتِ تارِيخِها الغنيِّ ، لذا كانَ لا بُدَّ منْ تخليدِ سِيَرِ تِلكَ الشَّخصيَّاتِ ، لتبقى تجارِبُها الثَّريَّةُ في الحياةِ دُروساً تنهَلُ منها الأجيالُ الصَّاعدةُ خِبراتِها الحياتيَّةَ ، فتقتدي بها و تترُكُ مِثلَها أثرَها الجميلَ ، و بصماتِها النَّيِّرةَ على دفترِ الحياةِ.

إخوتي الكِرامَ ، أرجو أنْ تتفضَّلوا بقراءةِ الجُزءِ الأوَّلِ منْ عملي الأدبيِّ التَّوثيقيِّ الذي جمعتُ فيهِ سيرةَ حياةِ و كِفاحِ سبعينَ شخصيَّةً أدبيَّةً و فنِّيَّةً و اجتماعيَّةً و سياسيَّةً و غيرَها منْ أهالي عامودا ، و تُبدوا لي آراءَكُمْ و اقتِراحاتِكُم بُغيةَ التَّمهيدِ لِإخراجِ الجُزءِ الثَّاني أيضاً ، و الذي أعملُ على إعدادِهِ ، كما أرجو أنْ تتكرَّموا عليَّ منْ خلالِ تذكيري ببعضِ الشَّخصيَّاتِ العاموديَّةِ المُهِمَّةِ التي غَفلنا عنها دونَ قصدٍ ، و لكُم جَزيلُ الشُّكرِ و التَّقديرِ.

نَـصـر مُـحـمَّـد

عامودا

أيَّتُها العاشِقةُ الجَميلةُ

لا زِلتِ تغزِلِينَ كُلَّ صباحٍ

رسائِلَكِ الغراميَّةَ

لِذلِكَ العاشِقِ

لا زِلْتِ تتفَتَّقِينَ دهشةً و حَياءً

منْ رَحِمِ تُرابِكِ الشَّهِيِّ

تنثُرِينَ لهُ شَعرَكِ الطَّويلَ

منْ على سُهولِكِ

تنثُرِينَ قُبُلاً ... قُبُلاً

على شِفاهِ ثَغرِهِ

يتبلَّلُ رِيقُهُ بعِطرِها

و تفيضُ رغبتُهُ

لذَّةً و انتِشاءً

فيهديكِ سُهولَ الحُبِّ و الأمانِ

و تهدينَهُ أنتِ

ابتِساماتِ السَّماءِ...!!

( قناديل عامودا ) قريباً عن دار النخبة للنشر والتوزيع بالقاهرة

التدقيق والمراجعة : محمود بريمجة

تصميم ولوحة الغلاف للفنان التشكيلي والشاعر : علي مراد