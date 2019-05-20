صدور العدد الثاني من مجلة شرمولا الأدبية

صدر العدد الثانيمن مجلة شرمولا، وهي مجلة أدبية ثقافية فصلية تصدر باللغتين الكردية والعربية في شمال وشرق سوريا.

احتوت المجلة على مواضيع متنوعة من قبل عشرات من الأقلام المثقفة والباحثين من مختلف المكونات، وضمت أقساماً عديدة اختص كل منها بجنس أدبي محدد، كملف العدد، دراسات أدبية وتاريخية، حوار، قراءات كتب، ترجمات والمرأة والثقافة، ترجمات، فنون (مسرح، سينما ...)، قصة ، شعر، لوحات فنية، إضافة إلى مقالات وتقارير أدبية وثقافية.

وتناول العدد الثاني للمجلة "المثقف والمجتمع" كملف للعدد؛ لما للمثقف من دور فعال في إحداث التغييرات السياسية والاجتماعية في المجتمع الذي يعيش فيه.

ومما جاء في افتتاحية العدد الثانيالتي حملت عنوان "المثقف ودوره في نهضة المجتمع": "باعتبار أنّ المثقفين هم الفئة الأكثر قرباً من الواقع, لذا يقع على عاتقهم مهمة القيام بالمقاربة الفكرية والتحليلية الصحيحة لما تشهده مناطقنا من هجمات هي الأخطر في تاريخ هذه المنطقة، إذ أن هناك قوى ودول ومنظمات وبخاصة الدولة التركية تحاول بشتى الوسائل استهداف مناطقنا واقتحامها بغية تدمير ثقافتها وتفريغها من سكانها الأصليين وفرض أجندات وثقافة متطرفة وعفنة على مناطقنا.إن المثقف يضع مستقبل مجتمعه في مقدمة أولوياته، ولا يهاب العواقب الناتجة على شخصه، فتاريخ شعوب منطقتنا مليء بهؤلاء الشجعان الذين قادوا الثورات والانتفاضات أو شاركوا فيها وضحّوا بحياتهم من أجل تحقيق تحرر مجتمعاتهم وشعوبهم من نير الظلم والاحتلال".

وجاءت المجلة في 206 صفحة بقسميها الكردي والعربي من القطع المتوسط.