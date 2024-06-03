صدور العدد الثاني من مجلة "كوردستان بالعربي"

صدر العدد الثاني من مجلة "كردستان بالعربي" الشهرية، تقدّم خلاله مجموعة مقالات سياسية وثقافية وتاريخية وغيرها من المواضيع والنشاطات الكردية.

وفي مقالها الافتتاحي، تسلّط "كردستان بالعربي" الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل ولقائه مع القيادة السياسية في إقليم كردستان، في مقدمتها الرئيس مسعود بارزاني.

واعتبرت افتتاحية المجلة تلك اللقاءات في أربيل، دليلاً على أهمية إقليم كردستان الذي أصبح لاعباً مهماً له دوره في صنع القرارات المتعلقة بمصير المنطقة، خاصةً نزع فتيل التوتر الذي شهدته في الأعوام الأخيرة.

وكما في عددها الأول الصادر في شهر مارس آذار الماضي، تواصل مجلة "كردستان بالعربي" رسالتها المتمثلة في مدِّ جسور المحبة بين الكرد وجيرانهم، عير تسليط الضوء على طبيعة إقليم كردستان الخلابة، والموسيقى الكردية.

كما يتوقف هذا العدد، من خلال 30 مادة صحفية تتضمن تقارير ومقالات متنوعة، عند الغناء الكردي والفن التشكيلي الكردي الذي بات يتخطى حدود كردستان.

كذلك تستعرض المجلة في عددها الجديد، غنى المجتمع الكردستاني وتعدّد أطيافه وعن الحرف اليدوية والأسواق الشعبية التي تتميّز بها مدن إقليم كردستان، وفي مقدمتها أربيل والسليمانية.

و"كردستان بالعربي" مجلة شهرية مستقلة تصدر شهرياً بنسختها الورقية من إقليم كردستان، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث على مدار 24 ساعة.

تهتم "كردستان بالعربي" بنشر مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المواد الصحفية.

كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لكل من يتطلّع إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كردستان بالعربي" بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكردية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتقارير الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كردياً، تعمل "كردستان بالعربي" من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كردستان وما يصعب عليه الاطلاع.

أربيل (كردستان 24)