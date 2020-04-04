صدور العدد الخامس من مجلة شرمولا الأدبية

صدر العدد الخامس من مجلة شرمولا، وهي مجلة أدبية ثقافية فصلية تصدر باللغتين الكردية والعربية في شمال وشرق سوريا.

وتناول العدد الخامس للمجلة "الإعلام .. ودوره في المقاومة والثورة" كملف للعدد، لما له دور ومساهمة فعالة في نقل أحداث الثورات والمقاومات ويومياتها ونشر أفكارها ومبادئها، ونقل الحقائق وقضايا المجتمع بكل مسؤولية ومصداقية إلى الرأي العام.

واحتوت المجلة على مواضيع متنوعة من قبل عشرات من الأقلام المثقفة والباحثين من مختلف المكونات، وضمت أقساماً عديدة اختص كل منها بجنس أدبي محدد، كملف العدد، دراسات أدبية وتاريخية، حوار، قراءات كتب، ترجمات والمرأة والثقافة، ترجمات، فنون (مسرح، سينما …)، قصة ، شعر، لوحات فنية، إضافة إلى مقالات وتقارير أدبية وثقافية.

وجاءت المجلة في 216 صفحة بقسميها الكردي والعربي من القطع المتوسط.

موقع المجلة: www.shermola.net

البريد الالكتروني: shermola2018@gmail.com

الخليوي والواتس: 0096398149668