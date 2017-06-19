صدور العدد 74 من مجلة (به يف –الكلمة) في دهوك

رغم كل المصاعب والظروف الاقتصادية التي يمر بها اقليم كوردستان، والتي ادت الى تباطؤ وتوقف العديد من المشاريع والفعاليات الثقافية والأدبية والفنية، يواصل اتحادنا العريق اتحاد الأدباء الكورد-فرع دهوك، وبإمكانياته المادية المحدودة نشاطاته الثقافية والأدبية التي جعلت منه واحداً من أنشط الاتحادات الأدبية على الصعيدين الإقليمي والوطني، حيث يستمر بعقد أمساياته الثقافية وفق برامجه الفصلية والسنوية المتفق عليها اضافة الى عقد العديد من المهرجانات والحلقات والندوات والأيام الثقافية.

ضمن هذا التوجه المتحدي لكل المعوقات أصدر الاتحاد حديثاً العدد الجديد (74-ربيع 2017) من مجلته الفصلية المتميزة (به يف – الكلمة).في 172 صفحة من القطع الكبير في طباعة أنيقة تصدرت غلافيه لوحتان جميلتان للفنان خيري آدم وتضمن أبواب المجلة الثابتة: الدراسات، القصة، المسرح، الشعر.

تضمن الباب الأول عددا من الدراسات في الترجمة والنقد الأدبي بأقلام حسن سليفاني، د. فاضل عمر، تنكزار ماريني، أحمد ياسين، حجي جعفر، تريفه دوسكي وجيا مازي.

أما قسم القصة والمسرحية فقد حفل بنصوص كتبها كل من اسماعيل هاجاني، هزرفان، زارو دهوكي، أديب عبد الله، فرزاد كامل وأنور محمد طاهر مع نص لسروش عبد الله ترجمه عن الفارسية نوزاد آميدي.

تضمن باب ديوان العدد نصوصاً شعرية للشعراء د. عارف حيتو، بلند محمد، شمال آكريي، سلام بالايي، لقمان آسيهي، درباس مصطفى، دلبرين هالو، بيار بافي، محمد جلكي، د. سكفان خليل هدايت، ماجد الحيدر، زهير كورماركي وشيخ موسى ورميلي.

كما تضمن العدد مثلما جرت العادة عدداً من النصوص بالحروف اللاتينية لميرازي جمال وبركن بره وخلات أحمد وجمال جلكي ودمهات ديركي وأنمار صلاح. واختتم العدد باستعراض لأنشطة وفعاليات الاتحاد في الفترة الأخيرة.

مجلة به يف فصلية ثقافية تصدر عن اتحاد الادباء الكورد-فرع دهوك، صاحب الامتياز: حسن سليفاني، رئيس التحرير: شكري شهباز، سكرتير التحرير: حكيم عبد الله، المدير الفني: ستار علي، هيئة التحرير: رمضان حجي، آشتي كرمافي، خالد صالح وكولنار علي.

يمكنكم الاطلاع على محتويات المجلة وارشيف مطبوعات الاتحاد وأخر أخباره ونتاجات أعضائه واصدقائه باللغات الكوردية والعربية والانكليزية من خلال موقعه الرسمي: http://www.duhokwriters.com