صدور العدد 90 من مجلة PEYV (الكلمة) الادبية

عن اتحاد الادباء الكرد-فرع دهوك صدر مؤخراً العدد الجديد (90) من مجلته الفصلية الثقافية بَيف (الكلمة). تضمن العدد العديد من الدراسات والمواد الأدبية التي توزعت على أبواب المجلة الثابتة: فقد تضمن الغلاف الداخلي (الذي يتضمن شهادات عن الأدباء الراحلين) حديثاً عن حياة واعمال الأديب والباحث المختص بالديانة الإيزدية والرئيس السابق لمركز لالش الثقافي بير خدر سليمان الذي توفي أواخر العام المنصرم عن 69 عاماً أصدر فيها العديد من الدراسات والأعمال الأدبية.

في باب الدراسات نشرت المجلة تسع مواد في النقد والترجمة واللغة كتبها وترجمها د. فاضل عمر، د. دلشاد علي، أنور محمد طاهر، عبد الكريم يحيى الزيباري، محسن عثمان، محمد جلكي، هيرش كمال ريكاني، وجودت هوشيار (ترجمة دلير داود فتاح)

أما باب القصة فقد تضمن قصصا قصار بقلم نزار محمد سعيد وعصمت محمد بدل وخالد صالح ومحسن قوجان و إسماعيل سليمان واديب عبد الله ودلدار محمد فضلاً قصتين لعزيز نسين (ترجمة صالخ صوفي) وقصة لأنطوان تشيخوف ترجمها شيان كانيساركي.

وفي باب (ديوان بيف) نقرأ قصائد مختارة لكل من د. عارف حيتو و سلام بالايي و أم داليا وبيار بافي وخالد سليفاني وشكري إسماعيل وهلبين باقر وياسين ديرشي وقهرمان عبد الله وعلي بندي وروزا مجيد وفيان محمد.

وقد تضمن العدد ملفاً خاصاً عن مهرجان دهوك الثقافي الخامس الذي عقد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أيلول الماضي برعاية وحضور السيد الرئيس مسعود البارزاني ومشاركة العشرات من الأدباء والمثقفين الكرد من أرجاء كردستان الأربعة وحضور مميز لنخبة من الأدباء العراقيين والأجانب الذين أشادوا بالمؤتمر وحسن تنظيمه من قبل الاتحاد ونجاحه في تقديم صورة جميلة ومشرقة للأدب والثقافة في إقليم كردستان.

كما تضمن العدد كدأبه صفحات خاصة بالأحرف الكردية اللاتينية تضمنت العديد من المواد الأدبية والتقارير التي لخصت نشاطات الاتحاد في الفترة الأخيرة ومشاركة الأديب والمترجم حسن سليفاني رئيس الاتحاد في ملتقى الادب المقارن افي مدينة آمد (ديار بكر) للفترة من 21 الى 30 تشرين الأول المنصرم وبمشاركة الشاعر بيار بافي.

يذكر ان هذا العدد (وهو التسعون من عمر المجلة الذي امتد دون توقف لعشرات السنين) يصدر في أكثر من مئتي صفحة من الحجم الكبير وقد تزين بلوحتي غلاف للفنان عبد الرحمن كلحو.

دهوك- ماجد الحيدر