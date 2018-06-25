صدور كتاب (أدب الأطفال في الثقافة الكرديّة.. كرد سوريا- أنموذجاً) ) للكاتب عبدالمجيد قاسم

صدر عن هيئة الثقافة والفنّ بمقاطعة الجزيرة- مطبعة (سيماف) بقامشلو، دراسة جديدة ومتميزة من حيث المضمون، بعنوان: (أدب الأطفال في الثقافة الكرديّة.. كرد سوريا- أنموذجاً) للكاتب عبدالمجيد ابراهيم قاسم وهي دراسة تحليلية نقدية شاملة في أدب الأطفال لدى الكرد في سوريا، وأبرز نماذجه المدوّنة، تتناول موضوعات جديدة، لم يسبق التطرّق إليه بشكل خاص ومستقل في الأدبيات الكردية، وتطرح مسائل تتعلَّق بالمستقبل الكردي بكلِّ أبعاده.

تأتي هذه الدراسة في إطار تقديم صورة واضحة وشاملة عن واقع ثقافة الطفل الكردي والأدب الموجّه له بشكل عام. وكمحاولة للتعريف بهذا الأدب كردياً، وإبراز ملامحه وروّاده، من خلال تتبّع مراحل تطوره التاريخية، وتسليط الضوء على بواكير النتاجات الأدبية المنجزة للأطفال في تجربة الكرد في سوريا بشكل خاص.

عبد المجيد إبراهيم قاسم

mejidqasim18@gmail.com