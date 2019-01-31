صدور كتاب بعنوان "علي سيدو الكردي" للمؤرخ الصويركي

صدر كتاب «علي سیدو الكردي ودوره السیاسي والثقافي في خدمة الأردن» لمؤلفھ الكاتب د. محمد علي الصویركي

ویضم الكتاب خمسة أبواب رئیسة، تناول الأول منھا الاسم والأسرة وتاریخھا والدراسة والتعلیم والحیاة العلمیة والتقاعد والوفاة، والثاني جھوده في المجال السیاسي والریاضي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والجوائز والأوسمة التي حصل علیھا فیما تحدث الباب الثالث عن مؤلفاتھ المنشورة والمخطوطة وترجماته، والرابع عن نماذج من محاضراته ومقالاته التاریخیة والرسائل المتبادلة، والخامس عن تاریخ أسرته، بالإضافة إلى ملحق بالصور.

والراحل علي سیدو الكردي، تربوي، كان مدیرا لمدرسة السلط الثانویة وعمان الثانویة والكرك وإربد الثانویتین، وعمل قائم مقام لناحیة جبل عجلون، كما عمل في السلك الدبلوماسي في جدة وأنقرة ودمشق وتقاعد برتبة وزیر مفوض. وھو یعد أول أردني حصل على شھادة جامعیة من الجامعة الأمیركیة في بیروت، وفي مجال التألیف له عدة كتب منھا: «من عمان إلى العمادیة أو جولة في كردستان الجنوبیة»، ورحلة في ربوع الیمن»، و»التعلیمات القنصلیة لوزارة الخارجیة الأردنیة»، و»القاموس الكردي الحدیث .كردي عربي»، وله مجموعة من الكتب المخطوطة والمترجمة وبعض المقالات المنشورة

- صحیفة الرأي 2019/31/1