صدور كتاب : داعش والإبادة الجماعية للإيزيديين، للباحث الكردي : حسو هورمي

تتوالى إصدارات الباحث الكردي الإيزيدي ” حسو هورمي ” والمقيم في هولندا ، وأحدث إصدار له، كتابه:

داعش والإبادة الجماعية للإيزيديين، تقديم وتعليق الباحث: إبراهيم محمود، منشورات تموز، دمشق،ط1، 2025،في 214

صفحة من القطْع الكبير.

يتضمن فهرس الكتاب العناوين التالية:

الإهداء

تقديم : الحياة في ذمة الذئاب السوداء، صص 5-43.

توطئة – صص 45-52

الفصل الأول- صص 53-86

هجوم داعش على الإيزيديين وإبادتهم

عما لحق بالإيزيديين من جرائم على أيدي إرهابيي داعش

راهن الأقلية الدينية الإيزيدية في العراق بعد قدوم داعش

الإبادة الثقافية جريمة صامتة

الفصل الثاني- صص 87-150

مآسي النساء الإيزيديات

المدخل

السبايا الإيزيديات.. وجه جديد لأزمات إنسانية مؤثرة

العنف الجنسي ضد النساء كسلاح حرب

إعادة واستقبال واحتضان الناجيات من قبل المجتمع الإيزيدي

بصمات نسائية تتحدى الإبادة الجماعية

أرامل سنجار أكثر معاناة من قريناتهن حول العالم

المرأى الإيزيدية شريك أساسي في مسار السلام المستدام

أسواق النخاسة لبيع وشراء السبايا

ضحايا اغتصاب النساء.. أطفال منبوذون

الفصل الثالث- صص 151-173

قصص واقعية مرعبة من إمبراطورية الخوف

المدخل

الناجي من مجزرة كوجو

طفل ناج ٍ من التجنيد الإجباري لإرهابيي( داعش )

الناجية ليلى تعو

اغتصاب طفلة

الفصل الرابع- صص 175-210

أطفال الإيزيدية بين معسكرات داعش ومخيمات النزوح

المدخل

الطفولة المسلوبة والغد المجهول

الطفولة في المخيمات واقع مرير… ومستقبل غامض

راهن الأطفال الجنود الناجين من معسكرات داعش

خلف جدران الصمت

أيتام في خطر

داعش يستغل الأطفال لبناء وإدامة حملته الإعلامية

قراءة في قصة طفل إيزيدي مجند

عمليتان انتحاريتان ينفذهما طفلان إيزيديان شقيقان( سعد وأمجد )

حسو هورمي من مواليد 1968 ، يعيش في هولندا منذ عام 2000

كاتب وإعلامي وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإيزيديين والأقليات، رئيس المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الجينوسايد والتي تحمل المركز الاستشاري في الأمم المتحدة، مثل قضايا العراق والإيزيديين في اجتماعات مجلس الشيوخ والبرلمان الهولندي، ومجلس الشيوخ البلجيكي، والبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة في جنيف، فيينا، كما كان مساهمًا في مؤتمرات عالمية عديدة تخصُّ الدفاع عن حقوق الأقليات والإبادة الجماعية في المحافل الدولية والإقليمية والوطنية.