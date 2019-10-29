صدور كتاب "من كردستان الى عمان (المطبخ الكردي)"

بعد البحث والمتابعة لفترات متقطعة قرابة عشرة أعوام، صدر في العاصمة الاردنية عمان كتاب " من كردستان الى عمان المطبخ الكردي" من تقديم واعداد الاستاذ خالد اسحق شيخو و سيرين الكردي، نظراً لما اخذ هذا الكتاب من جهد ووقت لتوخي الدقة والحاجة الى الترجمة في الكثير من الاحيان لمحاولة وضع اكثر الاكلات الكردية من مناطق كردستان وتنويعها قدر المستطاع ربما يكون هذا الكتاب وسيلة للجالية الكردية في بلاد الاغتراب للتعرف على اهم الطبخات الكردية وسيساعد الناس في عملها في منازلهم، صدر الكتاب عن دار زهران للطباعة والنشر في عمان و يقع في 115 صفحة من القطع المتوسط مع 105 صورة ملونة عن كل أكلة ومادة تستخدم في الطبخ.

وقد ساهمت مؤسسة سما في دعم واصدار هذا الكتاب تشجيعاً لجهود الكاتب في خدمة ثقافة شعبه الذي ينتمي اليه رغم بعده عن كردستان، ويقول الاستاذ خالد شيخو بصدد هذا الكتاب " ان الهدف من الكتاب خدمة قضيتي الكردية ونشر الثقافة بين الاكراد خصوصا في الأردن كونه الكتاب الأول من نوعه في الأردن وتعريف المجتمع الأردني بثقافتي وستكون وسيلة يتعرف الناس من خلالها على الشعب الكردي .

وجاء في مقدمة الكتاب :

يتميز الشعب الكردي بامتلاكهم تاريخا عريقا وغنيا بتراث ثري من العادات والتقاليد المميزة اعطت هذا الشعب تفردا وخصوصية عبر العصور. و يعتبر المطبخ الكردي من المطابخ القديمة جدا ويتميز بالكثير من الوصفات الشهية والغنية بالكثير من المكونات كما ان الكرم في الطعام كان ولا يزال احد اشكال التعبير عن التقدير والترحيب بالضيف في المجتمع الكردي وقد تتشابه بعض الوصفات مع غيرها الى حدا ما وهذا نتيجة الاحتكاك ما بين الشعب الكردي والشعوب والاقوام الاخرى من ناحية وقرب حدوده مع بعض الدول وهذه نتيجة طبيعية بالرغم من ذلك فهو يتميز في لون وطابع خاص يميزه عن غيره من المطابخ الاخرى وتهتم الاسره الكردية بمأكلها وتجيد المرأة الكردية اعداد مائدة غنية بأنواع عديدة ولذيذة من الاطعمة والمأكولات وكانت الوجبة الرئيسية لأفراد الاسرة العشاء.

يحب الشعب الكردي الطبخ بشكل عام مهما كان نوعه ويفضلونه على المأكولات الجاهزة او النواشف ولحم الخاروف هو المفضل لديهم ولحم البقر والعجل والفروج دخل اليهم متأخرا كما انهم يحبذون خبز التنور على باقي انواع الخبز ولم يستعملوا الزيت النباتي الا متأخرا والبرغل يعتبر سيد الطعام لديهم وكانوا يمونون البرغل ومشتقاته خوفا من الجفاف وقلة المحصول لسنة او سنتين.

يعتمد المطبخ الكردي بشكل اساسي على لحوم المواشي والدهن والارز والبرغل والعدس والشوندر ( الشمندر ) ودبس العنب والرمان والمشمش والكشمش والتين والعديد من الخضار كالقرع والباذنجان والبندوره والورقيات كالكراث والبصل الاخضر والخبيزه وورق السلق وغيرها الكثير.

كما تشتهر كردستان في صناعة المن والسلوى ( من السما ) وهي مادة طبيعية الهية تسقط من السماء و يتم جمعها من على الشجر في بعض جبال كردستان.

تقبع اصول زراعة الارز الكردي منذ اكثر من 1000 سنة وما يثبت هذا التاريخ وجود طاحونة للارز يتجاوز عمرها 1000 سنة في احدى قرى كردستان.

خالد اسحق محمد شيخو

هو اردني الجنسية (كردي الاصل) من مواليد الكويت 1979 ومقيم في الاردن واحائز على دبلوم خدمات قانونيةو وعضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

صدرت له لغاية اليوم كتابين : تعلم اللغة الكردية بسهولة وكتاب بعنوان الأسماء الكردية

وهو احد مؤسسين مبادرة شباب أكراد الأردن التطوعية و أمين سر اللجنة الشبابية في جمعية صلاح الدين الايوبي الخيرية الكردية سابقا لأكثر من مرة وهو إداري سابق في جمعية صلاح الدين الايوبي الخيرية الكردية.