صفقان اوركيش ومحمود برزاري يفوزان بجائزة اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان للإبداع والتميز

تأسّست جائزة اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان للإبداع والتميز في قامشلو عام 2016، وهي جائزة تشرف عليها الهيئة الإدارية لـ(HRRK) وقيمتها ألف دولار، بالإضافة إلى درع الاتحاد. تسعى الجائزة لتكريم أحد المبدعين الكرد تقديراً لدوره في تغيير الساحة الثقافية الكردية نحو الأفضل، وهي مكافأة التميّز والإبداع، وتشجيعاً للأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية، وحرصاً على رفع مستوى الإبداع على أسس الجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرية.

إن معايير اختيار الفائز ترتكز على تجربته بشكل عام وتأثيره على الساحة الثقافية والابداعية في روج آفا ومناطق الوجود الكردي في سوريا بشكل عام.

علماً أن النسخة الأولى من الجائزة كانت من نصيب الفنان التشكيلي زهير حسيب عام 2018، وكان المانح السيد أكرم كمو.

والنسخة الثانية من الجائزة كانت مناصفة بين كل من الفنانين رشيد صوفي والراحل محمد علي شاكر عام 2019 وكان المانح السيد كاميران حسين حوران.

والنسخة الثالثة كانت مناصفة بين كل من الكاتبين دحام عبد الفتاح ومروان بركات عام 2020 وكان المانح المعهد الكردي في بروكسل.

أما النسخة الرابعة فكانت لكل من الكاتبين الكرديين: صالح حيدو وكوني رش عام 2021 وكان المانح رجل الأعمال إبراهيم شاكر.

والنسخة الخامسة لعام 2022 لكل من: الفنانة مزكين طاهر والكاتب برزو محمود, وكان المانح الدكتور أحمد عبدو.

والنسخة السادسة لهذا العام 2023 جاءت لفنانين يقدمان الآن جهوداً واضحة, وهم في أوج عطائهما الفني والموسيقي لخدمة الغناء واللحن والشعر والتراث والفلكلور الكردي في مسيرتهما الفنية البارعة, وهما منحا الموسيقا الكردية روحا جديدة واحساساً فريدا, يتميزان بإسلوب خاص في الغناء ولكل منهما طريقته الفريدة والتي تميزه, لألحانهما مذاق جديد ولقت قبولا سريعا بين الجماهير, وقد غيّرا من أساليب الغناء الكردي وتركا بصمة واضحة وجديدة, بألحان من الحب والتفاؤل, أكدا بأن الغناء والموسيقى الكردية باقية عبر الزمن ولا تؤثر الحداثة في جمالها وروحها وأصالتها بل تزيدها عظمة وفنا وابداعا بلا حدود.

وهما أعطيا الغناء بعدا مرهفا, وفرضا حضورهما, حيث لديهما مؤهلات النجومية والبقاء في القمم, لذا استحقا جائزة(HRRK) الابداعية السنوية بكل جدارة وحق.

الجائزة لكل من المبدعين: (صفقان اوركيش ومحمود برزاري )

مبروك لهما هذه الجائزة وهذا التكريم. والشكر الجزيل للدكتور محمد علي عبدي: مانح جائزة الاتحاد لهذا العام.

الهيئة الإدارية لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان(HRRK)

قامشلو 4/1/2024