صوت الغياب إلى خالد خليفة .. افتتاح معرض للفنان الكردي دلدار فلمز في سويسرا

افتتح الفنان التشكيلي الكردي السوري دلدار فلمز معرضاً في مدينة زيوريخ بسويسرا، في 22 من شهر شباط في في مدينة زيوريخ السويسرية ويستمر المعرض حتى 27 من شهر نيسان 2024.

تستخدم لوحات الشاعر والفنان التشكيلي الكردي السوري دلدار فلمز شفرات رمزية تحكي معاناته كلاجئ سياسي وإنساني، وهو في مجموعة أعماله الجديدة، التي أنجزها خصيصاً لهذا المعرض، إنما يستحضر ويحاور ديوان «مرايا الغياب» لصديقه الشاعر السوري فرج بيرقدار، الذي يعيش الآن في منفاه في ستوكهولم بعد أربعة عشر عاماً قضاها كسجين سياسي في بلاده.

يحيي المعرض ذكرى الكاتب السوري البارز والراحل مؤخراً (خالد خليفة) بعنوان (صوت الغياب إلى خالد خليفة)، الذي كان كاتباً مقيماً في دار الأدب في زيوريخ العام الماضي.

تتجاوز لوحات فلمز مأساة محتواها من خلال تسمية الألم ونفيه والإشارة بكل إخلاص إلى طريق أكثر سلاماً نحو المستقبل.

العنوان:

Stiftung Kunstsammlung Albert und Melanie Rüegg

Rämistrasse 30

8001 Zürich

043 818 54 06

www.kunstsammlung-ruegg.ch

ويقام على هامش المعرض عدد من نشاطات منها:

- أمسية موسيقية في تاريخ 14من شهر اذار للفنانةSaadet Türköz

- أمسية ادبية في تاريخ 3 من شهر نيسان حيث يقرأ الممثلTaomas Sarbacher مختارات من رواية خالد خليفة / الموت عمل شاق

- عرض فلم وثائقي بعنوان / خالد خليفة في زيوريخ / طوال أيام فترة المعرض