صورة وتعليق ( أرشيف السيد عارف رمضان)

نشر السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون في صفحته على الفيسبوك صور من أرشيفه الخاص في ذكرى رحيل والده المغفور له الملا عبدالعزيز ملا رمضان وقد لا قت الصورة العديد من التعليقات والمشاركات . كون الصورة تجمع العديد من وجهاء ووشيوخ وملالي منطقة عامودا من بينهم الملا عبدالعزيز اثناء زيارة الشيخ عمر شيخ احمد كفتارو الكرمي نجل المفتي العام للجمهورية السورية الشيخ احمد كفتاروا الذي قدم من دمشق لزيارة أقاربه في عامودا وفي معرض التعليقات ذكر السيد امين ملا احمد: العصر الذهبي للعائلة، طوبى لمن صافح هؤلاء أسفي على علاقاتنا الآن نحن اولادهم وأحفادهم.

كما علق السيد حسين شحادة على الصورة قائلاً

المجموعة هم من اليسار عمي وخالي حاج رفاعي الكرمي والثاني عمي ملا ابراهيم الكرمي والثالث الخال ملا سعدالدين سيدا والرابع صهرنا شريف برزنجي والخامس حاليا لا اتذكره والسادس العم ملا عبد العزيز ملا رمضان والسابع العم سليمان سيدو من بكمزلو والجالسين من اليمين العم عمر شيخ احمد كفتارو وفي الوسط انا العبد الفقير حسين شحادة والثالث الشيخ عبدالغني الخزنوي اطال الله بعمره والصورة في بيت خالي حاج رفاعي القديم حيث كان بزيارتنا في عامودا العم عمر شيخ احمد كفتارو قادما من دمشق في زيارة للاهل في عامودا الله يرحم الراحلين ويجعل مثواهم الجنة والعمر الطويل للاحياء منهم.

نذكر هنا ان الشخص الخامس الذي لم يتذكره السيد حسين شحادة هو ملا صديق شيشاني.. رحم الله جميع من رحلوا عن هذه الدنيا وذهبوا الى ديار الحق، واطال الله في عمر الاحياء منهم .سماكرد