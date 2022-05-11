(عامودا بلد الثقافة)...نصر محمد

كل شيئ كان مدهشا في ( عامودا ). شارع البلدية الممتد الى منزل العم اسماعيل العمري الملقب ب اسماعيل فيتو . العم اسماعيل كان رياضيا يلعب كرة الطائرة وكان معلم بناء من الطراز الرفيع . اغلب البيوت الطينية في ( عامودا ) من صنعه .كان مزوحا الى ابعد الحدود وله كلمة مشهورة ( يلا بابام يلا(

اسراب الحمام في الصباح . مقاهي الرصيف كـمقهى ججاني في شارع القامشلي مقابل مطعم اورفلي . ومقهى ابو علاء في شارع الفاتورة . السيارات والدراجات الهوائية التي تجوب المدينة عموما.

وحدها مكتبة الحرية لصاحبها عادل كونرش في منتصف شارع البلدية كانت تصلها الجرائد المحلية ك الثورة وتشرين والبعث من مكتبة دار اللواء بالقامشلي بعد وصولها من العاصمة دمشق والجرائد والمجلات اللبنانية كـ النهار والشرق والحرية كانت تصلها كل يومين أي تتأخر يوم.

الكتب المعروضة في واجهة المكتبة اغلبها كانت لمؤلفين من الجزيرة وبالأخص من عامودا . منها السفر الى عينيك بعد المنفى للشاعر جميل داري وافراح حزينة للشاعر لقمان محمود . الرجل الحامل للكاتب حليم يوسف . سيرة الصبا للكاتب سليم بركات . للعشق للقبرات والمسافة للكاتب ابراهيم يوسف . اااالخ

وكتب عالمية مثل قصة موت معلن للكاتب غابريل غارسيا ماركيز . الاعمال القصصية ل انطون تشيخوف . الليالي البيضاء ل دستوفسكي . ااالخ...!!

(في عامودا تنبت سنابل الشعر على صدور شعرائها الكرد الذين يكتبون بالعربية وما ان تمس روحك واحدة منها حتى تنفرط الى خرزات وخرزات وقصائد.)

(يكتبون بالعربية . يحلمون . يبكون . يتألمون . يفرحون . يحزنون . يعشقون وبالعربية ايضا يكتبون هزائمهم)

ومن الأسماء الادبية الكردية العامودية الذين يكتبون بالعربية الكاتب سليم بركات . الكاتب حليم يوسف . الكاتب جولان حاجي . الكاتب عامر فرسو

الشاعر جميل داري . الشاعر عبدالمقصد الحسيني . الشاعر صباح قاسم .الشاعر مروان شيخي . الشاعر اسماعيل كوسا . الشاعر لقمان محمود .الشاعر ابراهيم بركات . الشاعر عمران علي . الشاعر يونس الحكيم . الشاعر عبداللطيف الحسيني . الشاعر عبدالرحمن عفيف الحسيني . الشاعر عبدالله الحامدي . الشاعر علي مراد ااالخ...!!

واعتذر سلفا من الشعراء الذين لم اذكر اسمائهم هنا

للقارئ ان يفكر مليا في عدد هؤلاء الشعراء والكتاب سيكتشف بنفسه حجم الحراك الأدبي والثقافي في ( عامودا)

(عامودا)

لا زالت

روحي تتسكع

في شوارع

وحارات عامودا

كلما أقبل

وعاد الربيع

فأفتح قوارير

العطر

وأُفرِغُ حقائبي

لأغسل ملامح

وجهها المتعبة

ونوافذ بيوتها

المشرّعة

لنسائم زهرة نيسان

ورائحة الكولونيا

العابقة في الهواء

فأُطيّرُ مع عصافيرها

ماكتبته وما لم أكتبه

من رسائل الغرام

لعامودا

التي لاتشبه

اي مدينة في العالم

ببساطة شعبها

تملأ شرايينه

وتطوف في القلب

حد الإمتلاء....

ومازلت اعود إليها

كلما صدح

صفقان اوركيش

عامودى هيلينا دلا

أو رندحت فيروز

سواربينا... !!

..... ..... ......

حكاية لم تنتهي بعد

المانيا

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