عرض فيلم وثائقي عن حياة حسن حاجو آغا في هه ولير

في ذكرى رحيل الشخصية الوطنية الكردية حسن حاجو آغا اقام مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع آلان بيوند مخرج الفيلم الوثائقي عن حياة حسن حاجو آغا امسية سينمائية في يوم الجمعة 18- اذار 2022 في قاعة سما بفندق كانبيتول هه ولير .

حضر العرض بعض الشخصيات من عائلة حاجو والعديد من المثقفين والصحفيين والمهتمين حيث شاهد الحضور الفيلم الذي مدته ساعة واحدة ويتحدث فيها الكثير من الشخصيات الكردية المعروفة والتي كانت على صلة بحسن حاجو آغا مثل ( البرفسور جليلي جليل- سينم خانم بدرخان- الباحث ابراهيم محمود- الفنان جوان حاجو... وغيرهم) كما تضمن العرض بعض الوثائق من الارشيف الفرنسي عن الراحل وفي ختام الامسية قام مخرج الفيلم آلان بيوند بالاستماع الى آراء المشاهدين والاجابة على اسئلتهم.

ومن الجدير بالذكر ان آزاد بركات قام بتقديم الفيلم واخرجه آلان بيوند وان الشخصية الكردية حسن حاجو آغا شخصية اجتماعية ووطنية كردية في روزآفايي كردستان عاش بين اعوام 1898 -1963.