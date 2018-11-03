عرض مميز للفيلم الكردي ( الرمان المحظوظ) في صالة فندق كابيتول

بتنظيم ودعوة من مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع إدارة فندق كابيتول، تم عرض فيلم الرمان المحظوظ( henarê bextewer) للروائي والمخرج السينمائي الكردي جان بابير في صالة فندق كابيتول هه ولير ، يوم الخميس مساء بتاريخ 1-11-2018 حضرها جمع غفير من المشاهدين حيث اكتظت القاعة بهم، وتم عرض الفيلم ومن ثم طرحت الاسئلة والملاحظات حول الفيلم من قبل الحاضرين بحضور المخرج جان بابير الذي شكر جميع الحاضرين على حسن مشاهدتهم للفيلم وعن ابداء تلك الملاحظات القيمة عن الفيلم رغم الصعوبات التي واجهتهم عند تصوير الفيلم وكذلك معظم المشاركين والممثلين في الفيلم هم ليست من النخبة المحترفة بل هم هواة ولكن الروح الجماعية والاصرار جعل الفيلم يتميز ويخرج بهذه الصورة ".

الفيلم من اخراج الكاتب والروائي الكردي جان بابير و مدتة نحو ساعة ونصف وتدور احداثة حول حياة اللاجئين الكرد في اوربا وخاصة عن شباب كورد من مدينة كوباني بعدما اجتاحتها منظمة داعش الارهابية وارتكبت المجازر بحق اهلها في 25 حزيران 2015 وراح ضحيتها المئات من ابناء كوباني.

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