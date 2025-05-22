(عفرين بقيت غصة في حلقه وحسره في قلبه) رحيل الفنان الكردي جوان حسن

توفي الفنان الكردي المعروف جوان حسن، فجر يوم الخميس الموافق 22 أيار 2025 ، عن عمر ناهز 45 عاماً، متأثراً بجروحه البليغة جراء حريق اندلع في منزله بسبب تسرب للغاز.

وكان الحادث قد وقع يوم الثلاثاء 20 أيار/مايو الجاري، عندما اشتعلت النيران في منزل الفنان جوان حسن، بمدينة عامودا بغربي كردستان ما أسفر عن إصابته بحروق طالت 95% من جسده، وفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى في مدينة حلب حيث كان يرقد في قسم العناية المركزة.

ولد جوان حسن، في مدينة عفرين عام 1980، وغادرها عام 2018 عقب سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على المدينة، حيث انتقل بداية إلى منطقة الشهباء شمالي حلب، ثم استقر لاحقاً مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة عامودا حيث عمل لمدة تسعة أشهر كمعدّ برامج ومذيع في راديو آرتا التي تبث من مدينة عامودا.

تميّز جوان بصوته الدافئ وأغانيه الكردية التي لامست قلوب أبناء شعبه، حيث ألّف وغنّى العديد من الأعمال التي أصبح بعضها جزءاً من الذاكرة الفنية الكردية، كما أدّى عدد من فناني المنطقة أعماله.تميّز جوان بصوته الدافئ وأغانيه الكردية التي لامست قلوب أبناء شعبه، حيث ألّف وغنّى العديد من الأعمال التي أصبح بعضها جزءاً من الذاكرة الفنية الكردية، كما أدّى عدد من فناني المنطقة أعماله.

وعرف الفنان الراحل بعدد من الأغاني التي كتبها وأداها بنفسه، كما كتب أغنيات لعدد من الفنانين الآخرين، وسبق أن عمل مقدماً في عدد من وسائل الإعلام المحلية.

هذا وسيتم مراسم دفن جثمان الفنان جوان حسن، في مسقط رأسه في قرية كوردا التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين.