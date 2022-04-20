عيد رأس السنة الايزيدية .(باختصار)... خيري بوزاني

- عيد رأس السنة الأيزيديةSer sal وتسمى أيضا عيد ( جارشه مبا سور ) أي عيد الاربعاء ، حيث ان سور هنا لايعني الاحمر ، وانما يعني العيد في بعض اللغات واللهجات الهندو ايرانية القديمة ، أي أنها عيد الأربعاء وليس الاربعاء الأحمر كما يترجمها البعض حرفياً.

- يصادف هذا العيد في أول أربعاء نيسان بحسب التقويم الشرقي ، حيث يختلف عن الغربي ب (13) يوم . وفي هذه السنة سيصادف في 20-04-2022.

- من أقدس وأقدم أعياد الديانة الايزيدية.

- هذا العيد يرمز الى تجدد الحياة والطبيعة ، حيث انبلاج الربيع وتفتح الزهور.

- هذا العيد ومن خلال رموزه وطقوسه يروي قصة الخلق والتكوين والخلود والانبعاث ، التي تركت اثارها على التفكير الفلسفي والديني في الشرق القديم نظراً لما انطوت عليه من أفكار وعقائد فلسفية ودينية ، ابرزها: فكرة الخلق والتكوين والخلود ، والموت والتجسد والانبعاث، مع تجدد دورة الحياة والخصب في الطبيعة.

أدناه باختصار شديد بعض رموز مراسيم رأس السنة الأيزيدية:

- البيضة : ترمز مرة الى (الدرّة البيضاء) التي جزئها خودا من ذاته ومن ثم انفجارها وتكون منها الكون باسره.

- البيضة : ترمز مرة اخرى الى (تكوّن الكرة الأرضية) حيث ان سلق البيض ترمز الى تجبير طبقات الارض النواة والطبقات فالقشرة . علماً ان كل المواد تنصهر بالتسخين بالنار ، بإستثناء البيضة فهي تتجمد اثناء سلقها.

- كما ان البيضة ترمز الى (الولادة) فالانسان والحيوان بمختلف انواعهم واجناسهم ، نشأتهم أو ولادتهم تكون من البيضة.

- تلوين البيض : ترمز الى انبعاث الحياة ونمو النباتات على الأرض.

- تكسير البيض وتقشيرها و نثر قشورها بين حقول الحنطة : ترمز الى انشطار الدرّة وتكون المجرات والكواكب والمجموعات الشمسية ، أي خلق الكون.

- تعليق زهور شقائق النعمان مع قشور البيض الملونة بواسطة العجين على ابواب البيوت ، يدل على بداية قدوم سنة جديدة.

- ايقاد الاسرجة والفتائل وترتيل النصوص الدينية ليلة عيد رأس السنة الايزيدية في معبد لالش : بحد ذاته امتداد لنفس المراسيم التي كانت تجرى في معابد الميثرائيين والبابليين ... الخ.

- لا يجوز التزاوج خلال شهر نيسان : دلالة على انه في اساطير الاديان القديمة كان التزاوج في شهر نيسان مقتصراً بين الاله فقط دون الانسان.

- لا يجوز حفر او حرث الأرض : كدلالة على ان الأرض خصبة حيث تنمو النباتات والحشائش ... الخ.

- كلمة نيسان : تتكون من مقطعين ( ني أو نوي ) تعني الجديد و ( سان او زان ) تعني الولادة ، أي أن نيسان = الولادة الجديدة = باعوثا = الانبعاث = القيامة .... الخ.

- بعد الانتهاء من عيد سه رسال ، تبدأ مناسبات (الطواف) وقديماً كانت تسمى بأحتفالات اله / الهة المدن.