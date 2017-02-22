فرع اقليم كوردستان يحيي حفلة تعارف لطلاب جامعات كوردستان في فندق كابيتول هه ولير

أقام فرع اقليم كوردستان لاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني - روژآفا يوم السبت 18/2/2017م حفلة فنية ساهرة للتعارف بين الطلبة الكورد / روزآفا كوردستان / الدارسين في جامعات اقليم كوردستان في هولير و برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون و فندق كابيتول.

بدأ الحفل بكلمة لمسؤل فرع اقليم كوردستان الاستاذ مرفان باديني تحدث فيها عن دور الاتحاد في تقديم كافة الدعم للطلاب و بان جميع مكاتب الفرع و محلياتها مفتوحة لخدمة طلاب روزآفا ثم تلاه كلمة باسم اتحاد طلبة كوردستان القاها عضو مكتب السكرتارية الأستاذ سربست سفتي شاكراً الاتحاد و نوه خلال كلمتة مناسبة ذكرى اتحاد طلبة كوردستان الذي يصادف يوم الحفل و اكد على ضرورة التنسيق و التعاون كما القى الاستاذ عارف رمضان كلمة باسم ادارة مؤسسة سما للثقافة و ادراة فندق كابيتول شاكراً في كلمته الاتحاد و دوره و اهمية التعاون والتنسيق لخدمة طلابنا في كوردستان ثم كرمت الشخصيات التي كانت لها دور هام في دعم الطلبة.

حيث تضمن كل من:

مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان – الأستاذ سعيد عمر مسؤول مكتب العلاقات االوطنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا – اتحاد طلبة كوردستان – اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني – رئاسة جامعة صلاح الدين–منظمة سبارك الهولندية – منظمة دافي و هوبس – الأستاذ محمدشريف محمد مدير سنترآلا الثقافي - عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة و ادارة فندق كابيتول ).

تلاها فقرة فنية غنتها الفنانة الشابة ديلما صوفي بين اغاني قومية و شبابية اغنت الحفل . ثم تم تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى كليات و جامعات هولير ثم قطع قالب الكيك باسم فرع اقليم كوردستان من قبل اعضاء الفرع ثم تلاه الفقرات الفنية لكل من الفنانين الشباب كل من الفنان لالش ميدي و الفنان رامان داري و الفنان خليل بوطاني ثم تم تكريم كل من الاستاذ شادي حاج رشيد مدير فندق كابيتول و الفنانين المشاركين و في نهاية الحفل تم تقديم كلمة شكر باسم الأتحاد من قبل مسؤول مكتب التنظيم احمد محمدامين للطلاب الاعزاء و كل من ساهم في دعم الحفلة وانجاحه.

سما كورد- هه ولير – موقع اتحاد الشباب الديمقراطي - روزآفا