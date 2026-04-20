فعاليات ملتقى "أيام كردية" في دمشق

استضاف اتحاد الكتّاب العرب يوم السبت 18 نيسان 2026 في مبنى الاتحاد بدمشق ملتقى “أيام كردية” ليومين متتالين ولأول مرة في تاريخه ليكون احتفالية ثقافية متكاملة تستمر على مدار يومين، جمعت نخبة من الشعراء والكتاب والباحثين الكرد السوريين في فضاء أدبي وفني وموسيقي يضيء على الهوية الكردية بوصفها جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي السوري ويعرّف المجتمع السوري بثراء هذه الثقافة وتنوعها.

محاضرات فكرية وفقرات أدبية وفنية

تضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي نال أربع جوائز دولية، عنوانه "على عتبة الطفولة" للمخرج ياسر حمزة علي، الذي سلّط الضوء على مأساة عمالة الأطفال في القامشلي في السنوات الـ15 الماضية، وذلك من خلال ثلاثة أطفال من بيئات وظروف اجتماعية مختلفة، يعملون في المنطقة الصناعية في القامشلي، ويطلعون المشاهد على ظروف حياتهم اليومية، حيث يعانون من العمل الشاق بدل وجودهم في صفوف مدارسهم، فسُلبت طفولتهم وتضاءلت فرصهم المستقبلية وغرقوا في دوامات الفقر.

وألقى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين كلمة الافتتاح مؤكداً أنّ انعقاد مثل هذه الفعاليات كان قبل فترة قصيرة ضرباً من الخيال لكنه اليوم أصبح حقيقة تعبّر عن رسائل اجتماعية وسياسية عميقة، موضحاً أن التنوع السوري ليس عامل خلاف بل عامل بناء، وأن الحوار الثقافي هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل مشترك، مشيراً إلى أن الاتحاد منذ تأسيسه ضم كُتاباً من مختلف البلدان العربية واليوم يفتح أبوابه ليعكس غنى المكونات السورية وتنوعها.

وألقى الشعراء هوزان كركندي ورضوان يوسف بعضا من قصائدهما في حين تغيب عن الملتقى الشاعر حكيم احمد لظروف خاصة.

وتُرجمت القصائد إلى العربية من قبل المترجم قادر عكيد ، في حين تمت قراءة الأشعار من قبل الكاتب جهاد احمدية. كما ألقى الباحث خالص مسور محاضرة عن التاريخ الكردي . وألقى الدكتور معاذ يعقوب محاضرة عن اللغة الكردية . في حين ألقى كل من الباحث محمد سليمان وصلاح صوركجي محاضرتين عن الشعر والتراث الكردي. واغنى الفنان شكري سوبارو الملتقى بباقة من أغانيه.