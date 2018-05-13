فوز الفنان التشكيلي زهير حسيب بجائزة الإبداع لـ"اتحاد مثقفي روج آفا"

فاز الفنان التشكيلي زهير حسيب بجائزة "اتحاد مثقفي روج آفا" للإبداع خلال مؤتمر في مدينة القامشلي بالحسكة شمالي شرقي سوريا الجمعة 11-4 -2018 ، تقديرا لفنه الممتد منذ نحو أربعة عقود.

ويعيش "حسيب" حاليا في دمشق وسيجري إرسال الجائزة البالغ قيمتها ألف دولار أمريكي له عن طريق مكاتب تحويل.

وقال الناطق باسم "اتحاد المثقفين" منير شيخي، إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء اختارت "حسيب" للفوز بالجائزة لتجربته الجمالية وارتباطه بالبيئة الكردية وتشخصيه التراث بشكل مبتكر.

وأضاف "شيخي" أن هذه هي الجائزة الأولى التي تصدر عن "الاتحاد"، وترشح لها أسماء من فنانين ومغنين وكتاب ورسامين، موضحا أن قيمة الجائزة ألف دولار أمريكي (نحو نصف مليون ليرة سورية).

وأوضح أن معايير اختيار الفائز تركز على تجربته الفنية وتأثيره على الساحة الثقافية في سوريا حصرا ومناطق تواجد الأكراد بشكل عام.

وينحدر "حسيب" من مدينة الحسكة، وهو عضو اتحاد الفنانيين التشكيليين في سوريا وأقام أول معارضه عام 1980 في الحسكة، ومن ثم أقام معارض في عدد الدول العربية والغربية.

سمارت-الحسكة