فوز الفيلم الكردي – البلجیکي "زاگروس" بجائزة اکبر مهرجان سینمائي في بلجیکا

فاز الفیلم الكردي – البلجیکي "زاگروس"، وهو اول فیلم روائي طویل للمخرج الكردي سهیم عمر خلیفة، بالجائزة الکبری للدورة (٤٤) لمهرجان گنت السینمائي الدولي في بلجيكا.

حصد الفیلم جائزة"Grand Prix" والذي تعتبر اهم جائزة في المهرجان و"زاگروس" اول فیلم كوردي و بلجیکي یفوز بهذه الجائزة.

گنت، یعتبر اکبر واهم مهرجان سینمائي في بلجیکا کانت هذه اول مشارکة للفیلم في المهرجانات العالمیة.

تنافس ١٢ فیلم روائي طویل في قسم المسابقة الرسمیة للمهرجان لنیل الجائزة و"زاگروس" کان الفیلم البلجیکي الوحید المشارك في المسابقة الرسمیة الذي یروي قصة كوردیة ذات صلة ببلجیکا.

فعالیات المهرجان اقامت من ١٠-٢٠ تشرین الاول/ اکتوبر في مدینة گنت البلجيكية.

من جهة اخری، یشارك الفیلم في مهرجان ئارس السینمائي الدولي في مدینة ارس الفرنسیة والذي سیقام في الفترة مابین ٣ – ١٢ تشرین الاول/ نوفمبر ٢٠١٧.

یتنافس "زاگروس" مع ثمانیة افلام روائیة طویلة اخری في قسم المسابقة الرسمیة للمهرجان لنیل جائزة افضل فیلم للمهرجان.

کما وسیشارك الفیلم في العدید من المهرجانات السینمائیة منها، الدورة ١٤ لمهرجان دبي السینمائي الدولي، الدورة ١٨ لمهرجان ارا السینمائي الدولي، الدورة ٢٨ لمهرجان ستوکهولم السینمائي الدولي، الدورة ٣٨ لمهرجان فیرتون السینمائي الدولي والدورة الثامنة لمهرجان رامادا السینمائي الدولي.

الفيلم یروي قصة راعي غنم کوردي باسم زاگروس، یعشق زوجته کثیرا، کوردستان بالنسبة له هي الجنة، لکن زوجته هاڤین وابنته ریحان یترکان الوطن متجهین الی بلجیکا، وبعد فترة يلحق بهم زاگروس، ليجد اشیاء غریبة عن زوجته ولم یعد یثق بها مثل السابق، لذا یقرر العودة للوطن.

یمثل في الفیلم کل من فیاض دومان، هوزان برادر، حلیمة التر وسوات اوستا.

"زاگروس" فیلم مشترك من انتاج بلجیکا وهولندا، دریس فالیبو هو المنتج الرئیسي في الفیلم وتم اعداد سیناریو الفیلم من قبل کل من سهیم عمر، جین-کلود وفان ریجکهام.

اما فریق العمل وخاصة التصویر، الصوت والمونتاج هم من بلجیکا وهولندا.

من ناحیة اخری سیبدأ عرض الفیلم من ١٥ تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧ في صالات السینما البلجیکیة.

سهیم عمر خلیفة، نال لغاية الان ٩٨ جائزة عالمیة من خلال ثلاثة افلام قصیرة هي "ارض الابطال"، "الصیاد السيء" و"میسي بغداد".

لسنتین متتالیتین رشح فیلمیه "الصیاد السيء" و"میسي بغداد" في القائمة القصیرة لجائزة اوسکار كافضل فیلم قصیر وکان من بین الافلام العشرة المرشحة للجائزة.

- ZNAأربيل