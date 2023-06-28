فوز ثلاثة كتاب للقصة الكردية بجوائز في القامشلي

اختتمت فعاليات مهرجان القصة الكردية الثامن، يوم السبت 17 حزيران ، في القامشلي بفوز قصص لثلاثة كتاب من بين 21 كاتبة وكاتباً شاركوا في المهرجان.

وحصلت قصة للكاتب عباس موسى على الجائزة الأولى، وقصة الكاتبة فاطمة مراد على الجائزة الثانية، فيما حصلت قصة الكاتب ميلاد غزالة على الجائزة الثالثة.

وقال الكاتب عباس موسى، لراديو آرتا، إنه قرر التبرع بقيمة جائزته لشراء قصص أطفال وإهدائها إلى أطفال سري كانيه.

وتبلغ قيمة الجائزة المادية للمرتبة الأولى مليوني ليرة سورية والثانية مليوناً ونصف المليون ليرة والثالثة مليون ليرة سورية.

المصدر: آرتا إف إم