فوز جماهير نادي زاخو بجائزة الـ فيفا لأفضل جمهور لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء 16 -12-2025 ، فوز جماهير نادي زاخو لكرة القدم بجائزة الاتحاد الدولي لأفضل جمهور.

وكشف الاتحاد ، في تدوينة مقتضبة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مجتمع مميز.. جماهير نادي زاخو تفوز بجائزة الفيفا للجماهير".

وكانت جماهير نادي زاخو لكرة القدم قد لفتت أنظار العالم في مايو/أيار الماضي، قبيل إحدى مباريات الفريق ضد نادي الحدود العراقي، عندما ألقت آلاف الألعاب المحشوة (الدُمى) إلى أرض الملعب، والتي تم التبرع بها بالكامل لاحقاً لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان.

وأشاد النادي باللفتة المؤثرة، واصفاً إياها بأنها "روح إنسانية مثالية"، ووجّه الشكر للجماهير التي وصفها بأنها "العمود الفقري للفريق". وقد أسهمت هذه الروح الخيرية لجماهير زاخو في جذب انتباه عالمي، مما أدى إلى ترشيحهم للقائمة النهائية والفوز بجائزة الـ "فيفا" لأفضل جمهور لعام 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد افتتح باب التصويت على هذه الجائزة في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في حين دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأكراد في مختلف أنحاء العالم إلى التصويت لصالح جماهير النادي، داعياً الجميع للمشاركة في الحملة.

وبهذا الإنجاز، كتب جمهور نادي زاخو صفحة مشرّفة في تاريخ النادي، وقدّموا نموذجاً إنسانياً راقياً لمعنى التشجيع الحقيقي، حيث تتجاوز كرة القدم حدود المنافسة لتصبح مساحة للتضامن والعطاء. ويؤكد فوز جماهير زاخو بجائزة المشجعين أن الشغف الرياضي، حين اقترانه بالقيم الإنسانية، قادر على إيصال رسالة مؤثرة إلى العالم أجمع، ويضع الكرة الكردية العراقية وجماهيرها في مكانة تستحق الاحترام والتقدير.

يذكر أن نادي زاخو، ناد كردي من إقليم كردستان ، وفاز بكأس العراق للعام الجاري 2025، بعد تقدّمه على باقي النوادي العراقية المشاركة في البطولة، وعلى مدار البطولات والمسابقات الماضية، شُهد لجمهور النادي الرياضي حسن الضيافة والتعامل مع جماهير ومشجعي الفرق الأخرى.

وتنافس جمهور نادي زاخو لكرة القدم على مدار الفترة الماضية مع مشجعين آخرين ضمن جماهير أسبانيا والأرجنتين على اللقب.