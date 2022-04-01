فيديو للكاتب هوشنك أوسي عن مؤسسة سماكرد للثقافة والفنون

نشر الكاتب الكردي هوشنك أوسي على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحدث فيها عن مؤسسة سما ومديرها السيد عارف رمضان واثنى على جهودهم في نشر الثقافة الكردية وطبع وتوزيع الكتب الكردية. وابدى اعجابه بتجربة مؤسسة سما التي ظهرت في وقت كان الكاتب الكردي لا سيما في روزآفا كردستان بأمس الحاجة لمؤسسة تتبنى نتاجاتهم الادبية وتنشر لهم كونهم بحاجة الى داعم. وقال ان مؤسسة سما نشرت اكثر من 40 نتاجاً ادبياً وذاع صيتها في جميع ارجاء كردستان كمؤسسة ثقافية غير ربحية ولا منحازة لاي جهة سياسية وقال هذه بحد ذاتها انجاز حضاري ومهم شهدته الساحة الكردية الثقافية والفنية وتمنى من جميع رجال الاعمال الاكراد ان يحذوا حذوا السيد عارف رمضان وان لا يبخلوا بدعم الثقافة والفنانين كما تمنى من حكومة اقليم كردستان ان تكرم مؤسسة سما وتشجع مثل هذه المؤسسات التي همها دعم الثقافة الكردية وكردستان .

بهذه المناسبة نجدد التأكيد على اننا سنسير على نهج الثقافة والفنون الكردية بحيادية ودون انحياز لاي طرف وندعم اي جهد يغذي ذلك سواء عبر موقعهنا الثقافي الذي لا زال يثابر على نشر كل ما هو مهم ويتابع نشاطاتنا ويحتوي على ارشيفنا الحافل بالفعاليات منذ اكثر من 15 عاماً وسنتابع عقد الحوارات والمحاضرات في قاعة سما في هه ولير والتي اصبحت منارة للمثقف الكردي من روزآفاي كردستان في هه ولير.

ومن الجدير بالذكر اننا طبعنا للكاتب هوشنك أوسي مجموعة شعرية بعنوان " الكلام الشهيد" ضمن منشورات سما لعام 2009 كما نظمنا له محاضرة في اربيل عام 2017 عن روايته " وطأة اليقين" وهو ذكر لك في الفيديو مشكوراً وننتهز الفرصة لشكر الكاتب هوشنك اوسي على هذا الفيديو المنصف بحقنا كمؤسسة سما وبحق مديرنا الذي لا يبخل بالغالي والنفيس في سبيل الرفع من الشأن الثقافي والفني الكردي .

هوشنك أوسي، كاتب، شاعر، صحفي وروائي كردي سوري من مواليد مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة عام 1976. صدر له حتى الآن تسع دواوين شعرية باللغتين العربية والكردية. منها "لا أزل إلا صمتك" الصادرة عن دار بتانة للنشر والتوزيع عام 2020، و"بعيني غراب عجوز" عن دار خطوط وظلال في الأردن، وله ثلاث روايات منها "وطأة يقين؛ محنة السؤال وشهوة الخيال" التي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عام 2017، كتب مقالات عديدة عن الواقع الثقافي والسياسي الكردي والشرق اوسطي في صحف عربية عديدة . كما تمت ترجمة مقالاته العربية الى اللغة التركية، ونشرتها جريدة "راديكال" التركية. وترجمت مقالاته العربية إلى الانكليزية والكردية. وترجمت بعض نصوصه الشعرية الكردية الى التركية والفرنسية. وترجمت بعض نصوصه الشعرية العربية الى الفرنسية.وعمل أيضا معدا للبرامج ومحررا للأخبار في قناة "ROJ TV" الكردية. وهو عضو رابطة الصحافيين السوريين، وعضو نادي القلم الكردي، وعضو نادي القلم البلجيكي، وعضو نادي القلم الدولي. ويقيم حاليا في مدينة اوستند، بلجيكا.

رابط الفيديو على اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=x8ZJk_r2coY&feature=share&fbclid=IwAR3vaTH3jUO5yB_-3b-IVm2P52luuuuBlJVjRV717MhwLIa2Ij5IlyVejaI