فيلم كوردي يشارك في مهرجان اسطنبول السينمائي

يشارك فيلم كوردي بعنوان ( اشقاء الصمت) للمخرج تايلان منتش في مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي السادس والثلاثون.

هذا ويشارك 186 فيلم روائي و17 فيلم قصير من 61 دولة في مهرجان اسطنبول السينمائي الذي سيستمر بعرض الافلام لغاية 15 نيسان الجاري ومن ثم ستعلن نتائج الفائزين بالجوائز افضل فيلم وافضل اخراج وممثل ...الخ في ختام المهرجان.

كما جدير بالذكر مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي تأسس عام 1982. وهو أول وأقدم مهرجان سينمائي في تركيا تقدمه مؤسسة اسطنبول للثقافة والفنون(IKSV) وهي منظمة غير هادفة للربح. يقام المهرجان في كل عام في شهر نيسان أبريل . يهدف المهرجان إلى تشجيع السينما في تركيا و الترويج لها .

هوزان أمين - التآخي