فيلم كوردي يفوز بجائزة في مهرجان براتيسلافا الدولي

توج الفيلم السينمائي الكوردي (بيت بلا سقفHouse Without Roof) للمخرجة سولين يوسف بجائزة أفضل إخراج لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في مهرجان براتيسلافا السينمائي الدولي بدورته التاسعة عشرة.

الفيلم من انتاج 2016، وتبلغ مدته 117 دقيقة وهو فيلم كوردي ألماني مترجم للغة الانكليزية، ويحكي قصة ليا، يان والان، وهم أشقاء ثلاثة ولدوا في إقليم كوردستان، وتربوا في ألمانيا. وفاة أمهم تجمعهم مرة أخرى بعد أن تفرقت بهم السبل. أمنية الأم الأخيرة كانت أن يدفن جثمانها في قبر مجاور لقبر زوجها الذي قتل في الحرب ابان حكم البعث الدكتاتوري. رغم معارضة العائلة الشديدة، يقرر الأشقاء خوض رحلة مغامرة في أرجاء إقليم كوردستان، تطاردهم فيها أشباح أنفسهم ويكتشفون سراً عائلياً خطيراً.

هذا وفي المسابقة ذاتها فاز فيلم (الرجال لا يبكون) للمخرج البوسني بجائزة أفضل فيلم روائي فيما حصل الإيراني محمد زاده على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (بدون تاريخ بدون إمضاء) إخراج وحيد جليل وند، وقد حصل الفيلم ذاته على جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية(FIPRESCI) فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفرنسية لاتيتا دوش عن دورها في الفيلم الفرنسي(Paula).

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