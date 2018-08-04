فيلم "لا أصدقاء سوى الجبال" في إسبانيا

يشارك الفيلم التسجيلي الكوردي «لا أصدقاء سوى الجبال» للمخرج الكوردي المغترب كةى بهار في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي ‹سين اينفيسبلي› في إسبانيا، والذي يبداً أعماله اعتباراً من 18 أكتوبر / تشرين الأول القادم، ويستمر لغاية الـ 25 منه.

وسبق أن شارك الفيلم في العديد من المناسبات والمسابقات السينمائية الدولية والمحلية.

يذكر أن كةى بهار سبق وأن اخرج العديد من الأفلام التسجيلية المهمة عن كركوك وكوردستان.

وكانت أشهر أفلامه التسجيلية فيلم «الشعب الكوردي ليست بمتسول» والذى أخرجه عام 1993 وعرض في العديد من البلدان العالمية.

باس نيوز