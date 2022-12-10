فيلم “جيران” يُحدث ضجة في “دهوك السينمائي الدولي التاسع” ومحاولات لعرضه في روجآفا

عُرض الفيلم الكردي “جيران” لمخرجه الكردي السوري مانو خليل, في مهرجان دهوك السينمائي التاسع في صالة المؤتمرات في الجامعة الأمريكية وحُظي بترحيب جماهيري كبير كما صرح الكاتب الكردي وأحد المشاركين في الفيلم طه خليل لموقعbuyerpress. وأكد أنه كان هنالك تفاعل كبير أظهره الجمهور بالتصفيق تارة وبإطلاق صيحات كـ “يحيا مانو, تحيا كردستان” تارة أخرى، وقد تخلل هذا التفاعل لحظات بكاء وفرح في آن.

هذا وقد حضر إلى جانب الجمهور الكردي الغفير، عدد لا بأس به من الأجانب

فيلم “جيران” الذي حصد أكثر من 50 جائزة دولية على إشادات نقدية عربية وعالمية أبرزها ما ذكر على موقع الحياة العربية حيث وصف السيناريو بـ “نص ثري يتجاوز حدود الحكائية إلى التوثيق”، ومن جانبه وصف موقعWe are movie geeks قصة الفيلم بــ “القصة الإنسانية المؤثرة والدافئة، يؤطرها المرح والجاذبية الطفولية، كما تحمل رؤية ساخرة لدوافع الكراهية في الشرق الأوسط كله وليس في سوريا فحسب”.

مدة الفيلم ساعتان و4 دقائق وتدور أحداثه في فترة الثمانيات في قرية حدودية في روجآفايى كردستان وتم تصوير الفيلم في العديد من الأماكن : ريف دهوك ، زاخو ، وكذلك في أحد مخيمات اللجوء السورية في إقليم كردستان. يعود بنا الفيلم إلى أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم، كما ذكرنا إبان حكم البعث في العراق وسوريا.

شارك في هذا العمل العديد من الممثلين من كندا وسويسرا فضلاً عن مشاركة ممثلين كرد وعرب منهم من سوريا كــ”مازن الناطور وجلال الطويل” وغيرهم، ومن المفاجآت الجميلة من قبل مخرج الفيلم مانو خليل، فقد قرر عرضه في مخيم دوميز لللاجئين، اليوم الأثنين ليتسنى لكرد روجافا أيضا مشاهدته، لاسيما وأن العديد من سكان المخيم شاركوا في الفيلم كممثلين وكومبارس أيضاً.

وحسب “طه خليل” هذه المرة الأولى التي سيعرض فيها الفيلم خارج صالات العرض والمهرجانات ليتم عرضه في المخيم اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأكد خليل “الآن تجري مفاوضات واتصالات مكثفة مع المخرج وشركة Frame Filmالمنتجة لإمكانية عرضه في روجآفا قريباً.”