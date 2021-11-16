فيلم ‹الامتحان› في افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي بدورته الثامنة

اختارت إدارة مهرجان دهوك السينمائي الدولي بدورته الثامنة التي تعقد من 15 إلى 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2021 فيلم ‹الامتحان› للمخرج الكردي شوكت أمين كوركي ليكون فيلم الافتتاح.

‹الامتحان› (ئه‌زموون) The Exam من إخراج شوكت أمين كوركي وأنتجه محمد اكتاشMehmet Aktas من إنتاج مشترك بين إقليم كردستان ودولتي ألمانيا وقطر.

وانطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي بذكرى « يلماز كوناي» Yılmaz Güney المخرج والممثل والمؤلف الكردي الشهير، الحاصل على 17 جائزة سينمائية أبرزها السعفة الذهبية من مهرجان كان للأفلام السينمائية عن فيلمه الأشهر «الطريق» عام 1982.

والمهرجان الذي يهتمّ بتشييد جسور متينة بين مخرجي الشرق والعالم ويعمل على خلق أجواء ثقافية واسعة بين شعوب المنطقة والعالم، انطلق بهدف عرض 94 الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية في مختلف الأقسام التنافسية منها وغير التنافسية، من ضمن أقسام (سينما العالم)، القسم التنافسي (السينما الكردية)، قسم (لمحة على سينما العالم)، قسم (بانوراما السينما الكردية)، قسم (العروض الخاصة) ينظم في قاعة جامعة دهوك وفي ثلاثة قاعات سينمائية أخرى في مركز «مازي مول» في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

الفيلم هو رابع عمل روائي طويل للمخرج الكردي شوكت أمين كوركي، ومن إنتاج ميتوس فيلمMîtos Film في برلين، مستي فيلم في السليمانية، ويعرض عالميا من قبل شركة آرت هودArtHood الألمانية وأدى الأدوار في فيلم ‹الامتحان› مجموعة من الممثلين المشهورين وذوي الخبرة من إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن وغيرهم.

باس نيوز