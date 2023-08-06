في حضرة الشّاعر أحمد الحسينيّ: .(2) - (1)… عبداللطيف الحسينيّ . برلين.

أجرُّ خلفي نصفَ قرنٍ لأصلَ إلى بيتٍ من الطّين ، من بيتٍ من الطّين إلى

غرفٍ من الطّين ،يتراءى لي الآن كأنّه ..كأنّها من الملح و قد ذابت ،

لكنّ الذكرياتِ مطمورةٌ.....ولم تزل ، عزائي أن تبقى مخبأةً لتمدَّ لي

لسانَها الآنَ وأنا أتلو حواراً مع الشاعر أحمد الحسينيّ.

كنتُ أمرُّ بتلك الحارة المغبرّة صيفاً ..الموحلة شتاءً، ثمّةَ زُقاقٌ

يتجهُ شرقاً تطلُّ عليه نافذةٌ خشبيّة بإمكان المارّ أن يمدّ رأسَه ليرى

مَنْ في الداخل ، أو ليخفض رأسَه تحتَ النافذة ليسمع حتّى تنفّسَ مَنْ

خارج النافذة تلك المطليّة بلونٍ أخضرَ باتَ إلى لون التّراب أقربَ، قضتْ

شمسُ تموزَ على يخضورِها.

" البيوتُ أسرارٌ" مقولةٌ لا قيمةَ لها لبيتٍ تخفقُ الألحانُ والأشعارُ فيه.

رفقةَ أحمد الحسينيّ أقفُ بجانب حقيبة التنك التي تضمُّ دفاترَ حسابات

قديمة و تاريخاً مذهلاً للانكسارات والهزائم، في تلك الحقيبة كُتيّبٌ

دونَ غلافٍ قرضَه فأرٌ من هوامشه، اسمُه " ممي آلان".

.....

لو كنتُ أحمد لقلتُ :"لا زلتُ أحتفظُ بذاك الكتاب مطموراً تحت تراب

المنزل اﻷوّل في عامودا"

لو كنتُ أحمد ...لو كنتُه.

"2"

"من يُصابُ ببصيرتِه لن يرى جمالَ الحياة ،أمّا مَن يُصاب ببصره سيرى

ببصيرتِه جمالَ ومحبّةََ الكون كلِّه" .

لكلٍ شيطانُه يأتي إليه طارقاً.....داخلاً فسحةَ أحلامِه، شيطان أحمد

الحسيني هو أحمد خاني.

أحمد الثاني يفِد على أحمد الأوّل على هيئة كتابٍ ممزَّقةٍ هوامشُه، و

سيظلُّ أحمد يغرفُ منه ومن ملاي جزيري بدءاً بفتوّته إلى ما يشاؤه.

أ تلك ميزةُ الأدب البهيج الذي باتَ كنزاً لأحمد؟، لا يستهلكُه دفعةً

واحدة لينهيه ، بل يأخذُه بأصغريه ويديه ليمتحَ منه متى نادتْه صبواتُ

الفَقد. وما أكثر ما فَقَدَه أحمد: توفّيت والدتُه فوقَ زندِه أوّلاً ،

ثم تتالت الانكساراتُ علينا ـ نحن آل بيته ـ وعليه، فأحمد أتى من بيتٍ

ممزوجٍ بالكرديّة والعربية : ديوان ملاي جزيري يعانقُ فتوحات ابن عربي،

كَتَبَ بالكرديّة و دَرَسَ ودرّسَ بالعربيّة الفلسفةَ التي منحته روحَ

التأمّل ومحاولةَ النظر إلى العالم بعينين مغسولتين.

:"لماذا لا نكتبُ بالكرديّة بهذه الجمالية" ؟ سؤالُ النّجوى الذي طرحَه

أحمد الحسيني على نفسِه بعدَ أن استمعَ إلى قصائد الشاعر محمد نور

الحسينيّ المكتوبة بالعربيّة ، ثم تتالت السنواتُ و تشظّت و تردّد أحمد

قبلَ أن يتلو قصيدتَه الأولى على أخيه سعيد ريزاني الذي أشادَ بها

واستحسنها و لحّنها ...ثم غنّاها.

....

ما بالُكم تُصَابون بأبصارِكم؟ فردّ على السائل: وأنتم تُصابون ببصائركم.

"من يُصابُ ببصيرته لن يرى جمالَ الحياة ،أمّا مَن يُصاب ببصره سيرى

ببصيرته جمالَ ومحبّةََ الكون كلِّه" .

ـ المقطع الصوتيّ لأحمد:

https://www.facebook.com/100048040792451/videos/807422504447219

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في حضرة الشاعر أحمد الحسينيّ) 2(

"من يُصابُ ببصيرتِه لن يرى جمالَ الحياة ،أمّا مَن يُصاب ببصره سيرى

ببصيرتِه جمالَ ومحبّةََ الكون كلِّه" .

لكلٍ شيطانُه يأتي إليه طارقاً.....داخلاً فسحةَ أحلامِه، شيطان أحمد

الحسيني هو أحمد خاني.

أحمد الثاني يفِد على أحمد الأوّل على هيئة كتابٍ ممزَّقةٍ هوامشُه، و

سيظلُّ أحمد يغرفُ منه ومن ملاي جزيري بدءاً بفتوّته إلى ما يشاؤه.

أ تلك ميزةُ الأدب البهيج الذي باتَ كنزاً لأحمد؟، لا يستهلكُه دفعةً

واحدة لينهيه ، بل يأخذُه بأصغريه ويديه ليمتحَ منه متى نادتْه صبواتُ

الفَقد. وما أكثر ما فَقَدَه أحمد: توفّيت والدتُه فوقَ زندِه أوّلاً ،

ثم تتالت الانكساراتُ علينا ـ نحن آل بيته ـ وعليه، فأحمد أتى من بيتٍ

ممزوجٍ بالكرديّة والعربية : ديوان ملاي جزيري يعانقُ فتوحات ابن عربي،

كَتَبَ بالكرديّة و دَرَسَ ودرّسَ بالعربيّة الفلسفةَ التي منحته روحَ

التأمّل ومحاولةَ النظر إلى العالم بعينين مغسولتين.

:"لماذا لا نكتبُ بالكرديّة بهذه الجمالية" ؟ سؤالُ النّجوى الذي طرحَه

أحمد الحسيني على نفسِه بعدَ أن استمعَ إلى قصائد الشاعر محمد نور

الحسينيّ المكتوبة بالعربيّة ، ثم تتالت السنواتُ و تشظّت و تردّد أحمد

قبلَ أن يتلو قصيدتَه الأولى على أخيه سعيد ريزاني الذي أشادَ بها

واستحسنها و لحّنها ...ثم غنّاها.

....

ما بالُكم تُصَابون بأبصارِكم؟ فردّ على السائل: وأنتم تُصابون ببصائركم.

"من يُصابُ ببصيرته لن يرى جمالَ الحياة ،أمّا مَن يُصاب ببصره سيرى

ببصيرته جمالَ ومحبّةََ الكون كلِّه" .

ـ المقطع الصوتيّ لأحمد:

https://www.facebook.com/100048040792451/videos/80742250444721

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