في ذكرى حريق سينما عامودا السادس والخمسين

بمناسبة الذكرى السنويّة السادسة والخمسين لمجزرة سينما عامودا في روزآفا كوردستان. اقيمت العديد من الفعاليات والنشاطات بهذه المناسبة الحزينة. فقد نظم المجلس الوطني الكوردي مسيرة راجلة بالشموع من وسط المدينة الى مكان السينما ووضعوا اكاليل من الزهور على النصب التذكاري بضحايا تلك المجزرة، كما تم تنظيم أمسية شعرية في مكتب حزب يكيتي الكوردي في مدينة ديرك وشارك في عدد من الشعراء.

وفي القامشلي نظم مركز جمعية سوبارتو للتاريخ والتراث محاضرة تحت عنوان “حريق سينما عامودا ” ألقاها الأستاذ حسين أحمد وتحدث من خلال محاضرته عن اسباب الحريق ونتائجه.

ومن الجدير بالذكر إن سينما عامودا ” سينما شهرزاد ” تعرض لحريق كبير في 13/11/1960 وقد راح ضحيته 283 من طلاب المرحلة الابتدائية من أبناء مدينة عامودا الكوردية، بغية دعم ثورة الجزائر من خلال جمع التبرعات لحضور فيلم بعنوان ” جريمة في منتصف الليل ” وحديث حريق هائل بعد تشغيل الفيلم لاكثر من مرة ادى حرق المبنى الطيني وجميع من فيها وحدوث تلك الكارثة الكبيرة التي ادت الى موت جيل كامل من ابناء تلك المدينة التي يقال انه حدث بشكل مفتعل نتيجة اهمال السلطات آنذاك..

هوزان أمين -التآخي