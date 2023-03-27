في ذكرى يوم المسرح العالمي - مقولات لشخصيات بارزة عن المسرح

يصادف يوم 27 آذار، كل عام اليوم العالمي للمسرح، ويشغل المسرح حيّزاً كبيراً وأثّر في حياة الكثير من الناس والشخصيات البارزة على مرّ التاريخ ومن مختلف الأعراق والقوميات، وقيل الكثير عن المسرح وتأثيره على المجتمع. بهذه المناسبة نستعرض لكم بعض مقولات شخصيات بارزة عن المسرح.

* "أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً". (برتولت بريخت، مسرحي ألماني).

* "لعبت أهم أدواري في الحياة في السجن" و "يجب أن نضع الفنّ في خدمة التنوير والتوعية" (الشهيد يكتا هركول، مسرحي كردي).

* "الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح". (وليام شكسبير، أديب وكاتب مسرحي وشاعر إنكليزي).

* "لم أفهم بعد لما يرغب الإنسان بالتمثيل على خشبة المسرح بينما لديه العالم كله ليمثل فيه" و "المسرح إنه علاج لأمراض المجتمع". (جورج برنارد شو، فنان وناقد وكاتب مسرحي وصحافي وكاتب سيناري)

* "الرسم تجسيد للجمال، والمسرح تجسيد للأفكار وهما معاً من أشد الوسائل فاعلية في التثقيف والتنوير". (إبراهيم البليهي، كاتب ومفكر سعودي)

* "يتساءلون عن سر ازدهار المسرح أتدري ما هو سر ذلك؟ السر أننا صرنا جميعاً ممثلين!". (نجيب محفوظ، فنان وكاتب)

* "نحن أولئك الممثلون الذين دفع بهم إلى المسرح دون إعطائهم دوراً محدداً دون مخطوطة في اليد، ودون ملقن لهم بما عليهم أن يفعلوا، ‏إنّ علينا وحدنا أن نختار كيف نعيش حياتنا". (جان بول سارتر، كاتب مسرحي).

* "أينما كان هناك مُجتمعٌ إنساني… تتجلى روح المسرح التي لا يمكن كبتها". (بريت بيلي، كاتب ومخرج جنوب إفريقي)

* "المسرح والسياسة اسمان لمسمى واحد". (محمد علي كلاي، ملاكم أميركي)

* "يتعلق المسرح العظيم بتحدي طريقة تفكيرنا وتشجيعنا على تخيل عالم نطمح إليه". (فيليم دافو، ممثل أميركي)

* "ما لم يستطع المسرح أن يعظمك، ويجعلك شخصاً أفضل، فعليك الهروب منه". (قسطنطين ستانيسلافسكي، مخرج وممثل مسرحي روسي).

(م/آ)

ANHA