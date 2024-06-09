قراءات قصصية وشعرية لوفد من اتحاد ادباء دهوك في اسطنبول

استضاف وقف إسماعيل بشيكچي في إسطنبول ، عصر يوم السبت 8/6/2024 وفدا من اتحاد الادباء الكرد في دهوك ، لاجل قراءات قصصية وشعرية ، شارك فيها ( حسن سليفاني ، انور محمد طاهر ، محمد عبدالله، اسماعيل سليمان ، بيار بافي ، سلام بالایی، بالإضافة إلى الشاعرة التونسية ماجدا الظاهري ، التي قرأت قصائدها بالعربية ورافقتها الترجمة الكردية من قبل حسن سليفاني . يذكر ان عالم الاجتماع التركي إسماعيل بشكچي المناصر للحريات وحقوق الكرد رحب بالضيوف واعطت الفنانة الكردية الكبيرة گولستان لحضورها للأمسية الثقافية التي قدمت مداخلة قيمة لاهمية القلم والمثقف الكردي في بناء جسور التواصل الثقافي . رافقت القراءات تغطية إعلامية من قبل الفضائيات الكردستانية ( روداو ، كوردستان ٢٤ ، فضائية كوردستان )وزار الوفد بعد الأمسية مقر مجلة كردستان كرونيكل ، التي تصدر باللغة الإنكليزية ، بإدارة الصحفي القدير بوتان تحسين . وفي المساء ايضا زار الوفد مكتبة ميديا في تقسيم إستانبول ، المهتمة بالكتاب الكردي.