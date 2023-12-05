قصائد شعرية تصدح في قصر الثقافة والفنون اربيل

بحضور نخبوي لافت اقام قصر الثقافة والفنون اربيل أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر السوري سامر كحل للاحتفاء بصدور مجموعته الشعرية السادسة ( هزات ارتدادية) وذلك مساء يوم الاربعاء ٢٩ تشرين الثاني 2023في مبنى القصر.

استهل الحفل بقراءة لسيرة حياة الشاعر واستذكار عناوين اصداراته السابقة.

حضر الجلسة الشعرية التي ادارتها الاعلامية هدى العاني شخصيات ثقافية و لفيف من المعنيين بالشعر وبعض القنوات الفضائية.

ابهج الشاعر مسامع الحاضرين بقراءة القصائد الوجدانية رافقتها عزف منفرد للعازف اردشير عيسى خلو.

كما تخللت الامسية مداخلات نقدية حول المجموعة منها مداخلة للكاتب طالب زعيان ذكر فيها( ان كتابات الشاعر تتميز بالصور يصفها بالصدمات الحياتية المفعمة بالدهشة ، من المدخل الرئيسي الى المضمون ).

من جانبه عبر الشاعر سامر كحل عن عميق شكره لوزارة الثقافة والسياحة والاثار متمثلة بقصر الثقافة والفنون اربيل لاقامة هذه الامسية التي وصفها بانها رائعة من حيث التنظيم والحضور.

في ختام الامسية كرم قصر الثقافة والفنون الشاعر سامر كحل بدرع الابداع تثميناً لمسيرته الادبية ورفده للمشهد الثقافي الأدبي