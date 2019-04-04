قصة حب من عامودا تصدر في القاهرة

صدر حديثًا عن مركز القاهرة للدراسات الكردية، رواية " قصة حب في قلب معركة" للأديب الكردي السوري الشاب محمد عبد الستار إبراهيم.

وقال رئيس المركز السيد عبدالفتاح لـPUKmedia، ان "الرواية تتناول الانتفاضة الكردية في غرب كوردستان عام 2004 من خلال قصة خيالية تعكس ثقافة وشجاعة الشعب الكردي" مشيرا الى ان الكاتب نقل من خلال روايته، "المأساة الكردية الحقيقية القديمة والجديدة بطريقة روائية خيالية تعكس الشعب الكردي بجنونه وصحوه، بشجاعته وتضحياته، بثقافته وبساطته، وذلك من خلال قصة حب بين ثائر كوردي مجهول الهوية، وفتاة كوردية ثورية، يجمع القدر بينهما في معركة ما، وتبدأ الحياة والمأساة سويًا".

ويضيف السيد عبدالفتاح ان احداث الرواية تدور في مدينة عامودا بغرب كوردستان، والتي ينتمي اليها كاتب الرواية، مؤكدا ان نشر الرواية الجديدة يأتي في إطار مشروع المركز لنشر الأدب الكردي وكتب المفكرين والأدباء الكورد في مصر، ليتعرف المثقفون المصريون على الأدب والفكر والثقافة الكردية، ويتابعوا الحركة الإبداعية للأدباء والمؤلفين الكورد.

الجدير بالذكر أن الرواية صدرت طبعتها الأولى في الأردن العام الماضي، كما أنها الرواية الثانية للمؤلف وكانت الأولى بعنوان"أسرار الدولة العليا"، ويستعد لإصدار روايته الثالثة "حبيبتي" ولديه رواية قارب على الانتهاء منها عن الشاعر الراحل نزار قباني.

-PUKmedia

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