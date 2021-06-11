"قصة شعب "عنوان معرض فوتوغرافي للفنان رودي تحلو في القامشلي

افتتح يوم الخميس 3-حزيران 2021معرض فوتوغرافي فردي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في القامشلي، يضم صوراً للمصور الفوتوغرافي رودي تحلو يحتفي بالتنوع والتعايش.

والصور هي بورتريهات لوجوه أشخاص من مختلف شعوب الجزيرة.الهدف من المعرض هو تسليط الضوء على التعايش المشترك بين مكونات المنطقة، وفقاً لتحلو.

"عملت على قصة شعب روجآفا، التي هي ضد التمييز بين المكونات والأديان، وقمت بتصوير السكان من كافة مكونات المنطقة، من كرد وعرب وسريان وآشور وأرمن، وأيضاً الديانات المسيحية والإسلام والإيزيدية. وبعد نشر صوري على مواقع التواصل، أحببت أن أقيم معرضاً فوتوغرافياً كي يتسنى للناس أن ترى الصور".

استمر المعرض ثلاثة أيام، وضم نحو 60 صورة.

ARTA FM