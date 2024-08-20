قصيدة اسماعيل كوسا…عبداللطيف الحسيني

" قصيدةُ اسماعيل " لأدونيس تبنّاها اسماعيل كوسا ، حتّى ليُخيّل إلى أصدقائِه بأنّ كاتبَها هو الثاني...لا الأوّل. فقد قرأَها اسماعيل وشرحَها وتناصَّ وتماهى معَها ...ثمّ ترنّم بها لنا .ذلك لأنّ" قصيدة اسماعيل" تنبّأتْ بما كانَ اسماعيل كوسا عليه أو يكونُه ....أو سيكونُه.

بقيت القصيدةُ و بقيَ اسماعيل كوسا يعانقُ النجمَ منذ سنةٍ، وبقينا نتذكّرُه وقصيدتَه في هذه التغريبة التي تكلّستْ بروحِنا وأنفاسِنا .وسأزعمُ أنّ تلك التغريبة التي بداخل اسماعيل في المشرق قتلتْه .....كما قتلتْ محمد عفيف قبلَه بسنةٍ، وكما قتلتْ خالد خليفة و سمر دريعي بعدَه بأشهر. وستقتلُنا لاحقاً. أَلا كنّا نتمتمُ على عتبةِ مقبرة المدينة:" أنتم السابقون ونحن اللاحقون"

فَمَنْ بقيَ في تلك البلاد...روحُهم تخاطبُ أرواحَ مَن غادروها، والذين غادروها بقيتْ أرواحُهم في تلك البلاد. وهكذا تتخاطب النفوسُ الكبيرةُ عن بُعد، وهكذا تنسلخُ...و تتمزّق ثم تُدفن هنا وهناك.

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منذ "قصيدة اسماعيل" باتَ أدونيس رفيقَنا اليوميّ يتقاسمُ معَنا سريرَنا وقمصانَنا و مشاويرَنا. اسماعيل كوسا جعلَ أدونيس يقرأُ لنا ونقرأ له ويمزح ونمزحُ معاً إلى حَدٍّ أنّ أبوابَ بيوتنا تُطرق.

: مَن الطارقُ؟

إنّه أدونيس.

لا الأبوابُ كانتْ تُطرق ، ولا أدونيس كان الطارق.

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تلك صداقتي معَه....لا تُقَال ولا تُقَاس...فقط تُعَاش.

https://www.youtube.com/watch?v=EXXLhDnDsbE

(برلين)