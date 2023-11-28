( قيمة وأهمية الكلمة) في محاضرة للكاتب محمد حمو في هه ولير

نظم اتحاد كتاب كردستان العراق في عاصمة اقليم كردستان هه ولير في قاعة (الشهيد مهدي خوشناو ) يوم الخميس 23-تشرين الثاني 2023 محاضرة للكاتب والشاعر الكردي محمد حمو تحت عنوان ( قيمة وأهمية الكلمة)

تحدث فيها الكاتب عن ( قيمة وأهمية الكلمة) وتأثيرها في حياة الانسان وتقدمه في كافة المجالات الادبية والثقافية والتراثية بشكل عام ، وقد كانت الامسية مفيدة وتخللها العديد من المداخلات والاسئلة من قبل الحضور.

ومن الجدير بالذكر انه صدر للكاتب محمد حمو كتاب تراثي من الفولكلور الكردي باللغة الكردية مؤلفة من 144 صفحة تحت عنوان : قيمة الكلمة ودلالاتها في الأمثال الشعبية العفرينية، الكتاب من إصدارات (معهد التراث الكردي في إقليم كردستان) – دهوك 2022.

مدير مؤسسة سما والشاعر سمكو بوطاني مع الكاتب محمد حمو

غلاف كتاب قيمة واهمية الكلمة