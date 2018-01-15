كتاب جديد حول تجربة الشاعر والفنان التشكيلي العراقي حكيم نديم الداوودي الابداعية

صدرعن دار نشرتموز للطباعة والنشروالتوزيع في دمشق منتصف2017 كتاب جديد بعنوان:

ـ شعرية النص الادبي التنوع والحداثة قرارءات في منجز حكيم الداوودي الابداعي ـحول تجربة الشاعروالقاص والفنان التشكيلي العراقي حكيم نديم الداوودي الابداعية من اعداد وتقديم الناقد العراقي طلال زينل سعيد، وجاء الكتاب في 171 صفحة متضمناٍ قراءات نقدية معمقة لنخبة من الاقلام المعروفة حول تجربة الشاعرالابداعية،مع اشادة موجزة في الغلاف الاخيرعلى وعيه الشعري المتقدم: ـ الداوودي شاعراً يتقدم برؤية ناضجة وتعكس وعيه الشعري المتقدم على أكثر من مستوى، فلو نظرنا إلى نصه الشعري بإمعان لاكتشفنا أنه يسير في القصيدة الحديثة نحو مسارات خاصة بتجربته، من خلال لغة شعرية فيها الكثير من الخصوصية التي هي بحاجة إلى دراسة متمعنة، ومن خلال صورة شعرية يحاول رسمها بطريقة نوعية لها علاقة وثيقة بتجربته ووعيه وتصوراته الفنية والجمالية، فضلا عن إيقاع شعري داخلي ينبع من الفكرة ومن طبيعة الألفاظ الشعرية وعلاقاتها الصوتية والدلالية، وغير ذلك مما يندرج في سياق خصوصية التجربة الشعرية عند الداوودي، وحتى قصصه القصيرة جدا جدا كما يسميها أو كما يطلق عليها (نصوص أدبية) ففيها الكثير من الحس الشعري، إلى الدرجة التي يمكننا فيها أن نلحق هذه النصوص بتجربته الشعرية على نحو أو آخر، بما يعكس رؤية أدبية موحدة لنصوصه بعيدا عن قضية التجنيس الأدبي التي تفصل شعره عن قصصه ـ.وتم في اكتوبر الماضي 2017عرض الكتاب اعلاه ضمن منشورات الدارالمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب.

محتويات الكتاب

ـ المقدمة: الرؤية وتشكيل النص الأدبي: طلال زينل سعيد

الرؤية واللغة

الرؤية والموقف

الرؤية والموضوع

الرؤية والجنس الأدبي

الرؤية والمكان

الرؤية بين الذاكرة والحلم

حكيم الداوودي شاعراً

ـ السلطة السحريّة للنصّ الشعريّ: قراءة في ديوان ((لهم صبح آخر)): د. خليل شكري هياس

ـ التركيز الشعري وآفاق التشكيل: قراءة في قصائد "زمن الجوى" لحكيم نديم الداوودي: د. محمّد صابر عبيد.

ـ الرؤية الإبداعية في ديوان (زمن الجَوى) للشاعر حكيم الدَّاوودي: قراءة فنيّة في المضامين والأشكال والأبنية: نضال القاسم.

ـ التشكيل الصوري في شعر حكيم الداوودي: محسن وحيد إبراهيم.

مدخل نظري

الصورة المفردة

الصورة المركّبة

القصيدة – الصورة

ـ البنية الدرامية في شعر حكيم الداوودي: أحلام عامل هزاع.

تداخل الأجناس الأدبية في الشعر

البنية الدرامية في الشعر

شعر حكيم الداوودي مثالاً

حكيم الداوودي قاصاً

ـ ديناميّة النّصّ الأدبيّ وإشكاليّة التّجنيس: محمّد صابر عبيد.

مدخل في الرؤية والمفهوم

فلسفة القصّة القصيرة جداً

الصورة القصصيّة: سؤال الشكل في القصّة القصيرة جداً

عتبات الكتابة وتأثيرها التجنيسيّ

الصورة السّرديّة العنقوديّة

النّصوص الحواريّة

القصّة القصيرة جداً جداً

رؤية نقديّة ختاميّة

ـ فضاء القصة القصيرة جداً:الصيغة والأسلوب: دراسة في قصص (سكنوا روحي) لحكيم الداوودي:

د. علي صليبي المرسومي.

مدخل اصطلاحي ومفهومي

تقانات الفضاء السردي

قصص (سكنوا روحي) النموذج والمثال

الاقتصاد والتكثيف اللغوي

تقانة المفارقة: التأمّل السردي وانفتاح أفق القصّ

ـ القصة القصيرة جداً: رؤية نظرية تطبيقية: دراسة في قصص (سكنوا روحي) لحكيم الداوودي:

د. فاطمة علي ولي عبد الله.

في فلسفة القصّ

القصة القصيرة جداً: الفضاء الجديد للقصّ

الدراسة التطبيقية

– 1 النموذج القصصي المنكّر

- 2 النموذج القصصي المعرّف

– 3النموذج القصصي المتنوع

طلال زينل سعيد حسين

مواليد 1964 بعشيقة- نينوى.

حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة الموصل/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية 1991.

حاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة الموصل/ كلية التربية الأساسية 2012.

التخصص العام: اللغة العربية وآدابها

التخصص الدقيق: الأدب العربي الحديث

عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراق

النشاطات العلمية:

أولاً: الكتب المنشورة

1- القصيدة المركزة في شعرعبد الرزاق الربيعي، صادر عن دار الحوار، اللاذقية-سوريا، 2012.

2- القصيدة المركزة في شعرعبد الرزاق الربيعي، دار غيداء، الأردن- عمّان، ط2، 2017.

3- أنفاس الغابة: الشاعر الناقد محمد صابر عبيد: حوارات منتخبة، صادر عن دار نينوى، 2012

4- سائل حب بالأبيض والأسود، صادر عن منشورات ضفاف، بيروت، 2013.

5- تمظهرات النص الشعري الحديث، التشكيل، الفضاء، الرؤية، صادر عن دار غيداء، الأردن- عمان، 2012.

6- فضاء الأدب فضاء النقد، صادر عن دار الغيداء، الأردن- عمان، 2017.

7- انفتاحات النص الشعري إشكالية التحويل وفضاء التأويل، إعداد وتقديم ومشاركة: محمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث، الأردن –عمان، 2015. (كتاب مشترك)

8- المهيمنات القرائية وفاعلية التشكيل الشعري: إعداد وتقديم ومشاركة: د. خليل شكري هياس، دار غيداء، عمان- الأردن، 2016، (كتاب مشترك).

ثانياً: الدوريات

1-الخطاب النقدي في مشغل محمد صابر عبيد، مجلة آفاق أدبية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-العراق، العدد 3، 2016.

2-محاكات الذات الساردة: قراءة في قصة رحلة نحو المجهول لنوري بطرس، جريدة التآخي، العدد 6999 في 29/10/ 2015.

3-جدلية الاستهلال والخاتمة: مقاربة في سيرة (جسد في مقهى شرقي) للشاعر زهير بهنام بردى، جريدة التآخي، العدد 7032 في 22/12/2015.

4-رواية المكان والدفاع عن الهوية: مقاربة نقدية في عمكا لسعدي المالح، جريدة التآخي، العدد 7060 في 4/2/2016.

5 -مركزية الشخصية ودوائر الحدث: مقاربة في قصة الطفولة لهيثم بهنام بردى، جريدة الاتحاد العراقية، العدد 3933 في 10/1/2016.

بطاقة تعريف الشاعر

حكيم نديم الدَّاوودي، كاتب وشاعر وفنَّان تشكيلي.

خريج جامعة بغداد كلِّية القانون والسِّياسة.

ماجستير في الصّحافة والإعلام بتقدير جيد جداً من الأكاديميّة العربيّة الدَّنمارك.

له مشاركات عديدة في الدَّورات والمهرجانات والفعاليات الفنِّيّة والثَّقافيّة في مجال الفن التَّشكيلي والإعلامي في السُّويد. ولديه شهادات تقديريّة من جهات عديدة.

له العديد من الكتابات المنشورة في العديد من الصحف العراقية والعربية والكردية المطبوعة والمواقع الإلكترونيّة.

عضو اتحاد الكتّاب والأدباء السُّويديين.

عضو اتحاد الصحفيين العراقيين

عضو اتّحاد الكتَّاب والصّحفيين في المهجر.

عضو نقابة المحامين العراقيين.

عضو نقابة المحامين في أربيل.

عضو جمعية الحقوقيين العراقيين في اربيل وكركوك.

عضو جمعية الفنَّانين التَّشكيليين العراقيين في السّويد

عضو الجَّمعية الدَّولية للمترجمين واللُّغويين العرب.

حائز على تكريم من الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب للعام 2008 في الأوَّل من شهر يناير، أسماء أعلنت الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب نخبة من المبدعين والمترجمين الذين اثروا العقل العربي بالعلم والإبداع.

عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الشفق الجديد كركوك.

عضو الهيئة الاستشارية لجريدة الناقوس كفري.

الآثار المطبوعة

– 1خطوات لمنفى الروح مجموعة شعرية منشورة في السويد 2001 مطبوعات مؤسسة دراسات كردستانية في اوبسالا.

– 2رفات تناجي ملائكة السَّلام مجموعة شعريَّة منشورة في السُّويد 2002 مطبوعات مؤسَّسة دراسات كردستانيّة في أوبسالا.

– 3جولات في رحاب الأدب والفن والفكر. من منشورات ئاراس . الطبعة الأولى -2008 – أربيل، أقليم كوردستان.

- 4حينٌ في الغربة من منشورات اتّحاد أدباء الكورد فرع كركوك 2013.

– 5 زمن الجوى، شعر، 2016 السويد، ستوكهولم ـ دار نشرفور فاتاريه بوكماشين.

الكتب المعدّة للطبع:

1-مقالات في الفن والأدب. كتاب يضم مجموعة من المواضيع المنشورة في الصُّحف والمجلّات والمواقع الأدبيّة والفنِّيّة.

2 - أصداء ثقافيّة. كتاب يضمُّ المقالات والدِّراسات المنشورة حول الملاحظات النَّقديّة والفنِّيّة المنشورة في الصُّحف والمواقع الخاصَّة بشؤون الأدب والفن.

3- سكنوا روحي قصص قصيرة جدَّاً.

4 - لهم صبح آخر: شعر.