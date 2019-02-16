"كرسي الماني" كتاب جديد للكاتب أحمد عمر

صدر حديثاً عمل جديد بعنوان " كرسي ألماني" للكاتب المبدع أحمد عمر: كرسي ألماني يُجلس عليه نصوصاً تجتمع فيها عناصر الإبداع المذيلة بإبرة دبور مغتاظ من حال هذه الأمة وحال سوريا.

هيا إلى هذا الكتاب بغلافه الأنيق فقد قيل إنه سيوافي صفحة الابداع في الكتابة بنص من نصوص الكتاب الجديد.

في كلمة الغلاف:

"يجمع لنا أحمد عمر بأسلوبه الفريد، والجديد، والجامع بين درر الفكاهة ودموع اللوعة، وبين الكلام اليومي وفصاحة القدماء،

لو عثرت عليه في مكتبة من غير توقيع، لنسبته إليه ... حكايات نازح سوري اضطرته آلة الحرب إلى أن ينزح طالبا الحياة بسلام في ألمانيا حبث يتعرف بطل النصوص على ريشار وعائلته، وعبر حوارات شيقة ما بين ريشار وصديقه السوري.

يكشف الكاتب العمق الإنساني وراء النزوح من “مستوطنة العقاب:

أنّ الملكة زنوبيا في ضيافة المستشارة الألمانية ميركل.

في هذه النصوص المفتوحة على الأجناس الأدبية، والتاريخ، والنصوص العربية القديمة، وحوار الحضارات، فرصة كبيرة لتأمل الذات المحدبة من خلال مرايا الأخر المقعرة."

الكتاب صادر عن دار أنتر أسست الألمانية، ويقع الكتاب في 160 صفحة، ويضم 16 نصا قصصيا، يتذكر فيها المؤلف حياة لم يعشها في فردوس الشام المفقود.